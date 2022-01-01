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Ниппель переходной Valtec 1"х 3/4" НР-НР VTr.580.N.0605
204 ₽
Бочонки латунные
    Ниппель переходной Valtec 1"х 3/4" НР-НР VTr.580.N.0605
    Арт. X1691385637
    Ниппель переходной Valtec 1"х 3/4" НР-НР VTr.580.N.0605

      Ниппель переходной Valtec 1"х 3/4" НР-НР VTr.580.N.0605

      204 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X1691385637

      Характеристики

      Производитель
      		Valtec
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Тип фитинга
      		ниппель
      Тип соединения
      		резьбовое
      Все характеристики
      204 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Переходной ниппель - соединительный элемент для соединения трубных элементов разных размеров. Подходит для эксплуатации на трубопроводах водоснабжения и водяного отопления. Также совместим с такими рабочими средами, как: антифризы, сжатый воздух, неагрессивные технические жидкости и пр.

        Преимущества

        • Выполнен из латуни CW617N (евростандарт EN12165) горячим штампованием с последующим никелированием
        • Насечки на резьбе способствуют улучшенному удержанию герметизирующего материала (например, сантехнического льна)
        • Наличие шестигранного (под гаечный ключ) участка корпуса облегчает монтаж соединения
        • Может применяться на трубопроводах, выполненных из любого материала (сталь, медь, латунь, пластик, металлополимер, полипропилен и т. п.)
        • Соответствие изделия требованиям безопасности