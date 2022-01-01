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Ниппель переходной Valtec 1 1/2"х1" НР-НР VTr.580.N.0806
Арт. X1691385651
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Тип фитинга
|ниппель
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Тип соединения
|винтовое
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- Ниппель переходной Valtec — разновидность фитинга с наружной резьбой, который предназначен для соединения трубопроводов (вода, отопление, газ и др.) разного диаметра — 1,1/2" × 1". Изготовлен из латуни путем горячего штампования с последующим никелированием.
Преимущества
- Надежность
- Износостойкость
- Длительный срок службы