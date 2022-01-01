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Ниппель переходной Valtec 1 1/2"х1" НР-НР VTr.580.N.0806
448 ₽
Бочонки латунные
  • Персональная скидка
Ниппель переходной Valtec 1 1/2"х1" НР-НР VTr.580.N.0806
Арт. X1691385651
Ниппель переходной Valtec 1 1/2"х1" НР-НР VTr.580.N.0806
  • Персональная скидка

Ниппель переходной Valtec 1 1/2"х1" НР-НР VTr.580.N.0806

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448 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. X1691385651

Характеристики

Производитель
Valtec
Страна производства
Китай
Родина бренда
Италия
Тип фитинга
ниппель
Тип соединения
винтовое
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
448 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Ниппель переходной Valtec — разновидность фитинга с наружной резьбой, который предназначен для соединения трубопроводов (вода, отопление, газ и др.) разного диаметра — 1,1/2" × 1". Изготовлен из латуни путем горячего штампования с последующим никелированием.

    Преимущества

    • Надежность
    • Износостойкость
    • Длительный срок службы