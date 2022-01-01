Ниппель переходной Valtec 1 1/2"х1" НР-НР VTr.580.N.0806

Преимущества

Надежность

Износостойкость

Длительный срок службы

Ниппель переходной Valtec — разновидность фитинга с наружной резьбой, который предназначен для соединения трубопроводов (вода, отопление, газ и др.) разного диаметра — 1,1/2" × 1". Изготовлен из латуни путем горячего штампования с последующим никелированием.