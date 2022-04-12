Виброплита Diam ML-110/65L 630057
Арт. X237083
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Класс товара
|профессиональный
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Вес, кг
|110
- Виброплита Diam ML-110/6.5 L 630057 представляет собой мощное универсальное оборудование, которое служит для уплотнения асфальта, песка и грунтов. Бак для подачи воды обеспечивает высокое качество результата. Транспортировочные колесики и складная ручка способствуют маневренности и легкости перемещения. Основание агрегата изготовлено из стали методом штамповки и имеет загнутые края, что позволяет исключить появление полос. Быстрое обслуживание. Удобное расположение бака для воды дает возможность легко и без лишних усилий осуществлять долив жидкости и облегчает обслуживание виброплиты Diam ML-110/6.5 L 630057
Преимущества
- Высокая скорость движения - 35 м/мин
- Долгий срок службы
- Безопасность в работе
- Превосходная надежность и качество сборки
- Простота управления