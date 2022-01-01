Виброплита Diam VM-95/5.5H 630031
Арт. X237140
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Класс товара
|профессиональный
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Вес, кг
|95
- Виброплита DIAM VM-95/5.5H 630031используется при строительных работах для уплотнения различных покрытий. Данная модель оснащена бензиновым двигателем Honda GX-160 - можно производить работы в местах отсутствия электроэнергии. Инструмент обладает высокой производительностью - уплотняет до 770 кв.м. поверхности за один час. Металлические ручки, расположенные на основании виброплиты, позволяют удобно перемещать инструмент.
Преимущества
- Мощный бензиновый двигатель Honda
- Простота транспортировки
- Мобильность
- Высокая производительность
- Прочная металлическая конструкция