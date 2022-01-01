Виброплита Diam VM-95/5.5H 630031

Преимущества

Мощный бензиновый двигатель Honda

Простота транспортировки

Мобильность

Высокая производительность

Прочная металлическая конструкция





Виброплита DIAM VM-95/5.5H 630031используется при строительных работах для уплотнения различных покрытий. Данная модель оснащена бензиновым двигателем Honda GX-160 - можно производить работы в местах отсутствия электроэнергии. Инструмент обладает высокой производительностью - уплотняет до 770 кв.м. поверхности за один час. Металлические ручки, расположенные на основании виброплиты, позволяют удобно перемещать инструмент.