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Виброплита Diam VM-95/5.5H 630031
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Бензиновые виброплиты
    Виброплита Diam VM-95/5.5H 630031
    Арт. X237140
    Виброплита Diam VM-95/5.5H 630031
    Виброплита Diam VM-95/5.5H 630031
    Виброплита Diam VM-95/5.5H 630031
    Виброплита Diam VM-95/5.5H 630031
    Виброплита Diam VM-95/5.5H 630031
      Виброплита Diam VM-95/5.5H 630031
      Виброплита Diam VM-95/5.5H 630031
      Виброплита Diam VM-95/5.5H 630031
      Виброплита Diam VM-95/5.5H 630031
      Виброплита Diam VM-95/5.5H 630031

      Виброплита Diam VM-95/5.5H 630031

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X237140

      Характеристики

      Производитель
      		Diam
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		профессиональный
      Вес, кг
      		95
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Виброплита DIAM VM-95/5.5H 630031используется при строительных работах для уплотнения различных покрытий. Данная модель оснащена бензиновым двигателем Honda GX-160 - можно производить работы в местах отсутствия электроэнергии. Инструмент обладает высокой производительностью - уплотняет до 770 кв.м. поверхности за один час. Металлические ручки, расположенные на основании виброплиты, позволяют удобно перемещать инструмент.

        Преимущества

        • Мощный бензиновый двигатель Honda
        • Простота транспортировки
        • Мобильность
        • Высокая производительность
        • Прочная металлическая конструкция