Виброплита MVC-F60H VAS, двиг. Honda GX120, бензин

Преимущества

Четырехтактный бензиновый двигатель Honda GX120 (Япония) с верхним расположением клапанов

Экономичный двигатель с низким расходом топлива, низким уровнем шума и вибрации, чугунной гильзой цилиндра, системой автоматической механической декомпрессии для легкого и быстрого запуска. Имеет функцию защитного отключения при падении уровня масла ниже безопасного. Соответствует строгим стандартам CARB и EPA.

Прочная двойная уплотнительная плита

Для увеличения износостойкости задняя часть уплотнительной плиты имеет усиленную двойную утолщенную конструкцию, что делает устройство особенно подходящим для дорожных работ.

Съемный бак для воды емкостью 11 л.

Ударопрочный бак снимается без помощи инструментов, имеет независимый клапан отключения подачи воды.

Ремень привода с увеличенным рабочим ресурсом

Клиновидный ремень со специальной ленточной вставкой гарантирует надежность приводного узла.

Герметичная защита ремня

Препятствует попаданию камешков и грязи в систему привода. Защита выполнена из литого алюминия для повышения надежности.

Самоочищающаяся плита

Не допускает скопления песка и гравия на своей поверхности. Усиленная двойная конструкция обеспечивает высокую надежность и стойкость к износу.

Рама с транспортировочным кронштейном

Защищает элементы агрегата от внешнего воздействия, а также обеспечивает удобство погрузки и выгрузки виброплиты при ее транспортировке.

Комплектация:

Виброплита

Инструкция

Упаковка

Вибрационная плита MVC-F60H - компактная бензиновая модель шириной всего 350 мм, которая прекрасно подойдет для уплотнения различных материалов (асфальтра, брусчатки и др.) в труднодоступных местах и небольших пространствах. В комплекте плиты есть бак для воды с системой увлажнения уплотняемой поверхности.