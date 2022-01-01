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Виброплита MVC-F60H VAS, двиг. Honda GX120, бензин
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Бензиновые виброплиты
    Виброплита MVC-F60H VAS, двиг. Honda GX120, бензин
    Арт. 1128398
    Виброплита MVC-F60H VAS, двиг. Honda GX120, бензин

      Виброплита MVC-F60H VAS, двиг. Honda GX120, бензин

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 1128398

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Япония
      Родина бренда
      		Франция
      Класс товара
      		профессиональный
      Вес, кг
      		78
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Вибрационная плита MVC-F60H - компактная бензиновая модель шириной всего 350 мм, которая прекрасно подойдет для уплотнения различных материалов (асфальтра, брусчатки и др.) в труднодоступных местах и небольших пространствах. В комплекте плиты есть бак для воды с системой увлажнения уплотняемой поверхности.

        Преимущества

        • Четырехтактный бензиновый двигатель Honda GX120 (Япония) с верхним расположением клапанов
        • Экономичный двигатель с низким расходом топлива, низким уровнем шума и вибрации, чугунной гильзой цилиндра, системой автоматической механической декомпрессии для легкого и быстрого запуска. Имеет функцию защитного отключения при падении уровня масла ниже безопасного. Соответствует строгим стандартам CARB и EPA.
        • Прочная двойная уплотнительная плита
        • Для увеличения износостойкости задняя часть уплотнительной плиты имеет усиленную двойную утолщенную конструкцию, что делает устройство особенно подходящим для дорожных работ.
        • Съемный бак для воды емкостью 11 л.
        • Ударопрочный бак снимается без помощи инструментов, имеет независимый клапан отключения подачи воды.
        • Ремень привода с увеличенным рабочим ресурсом
        • Клиновидный ремень со специальной ленточной вставкой гарантирует надежность приводного узла.
        • Герметичная защита ремня
        • Препятствует попаданию камешков и грязи в систему привода. Защита выполнена из литого алюминия для повышения надежности.
        • Самоочищающаяся плита
        • Не допускает скопления песка и гравия на своей поверхности. Усиленная двойная конструкция обеспечивает высокую надежность и стойкость к износу.
        • Рама с транспортировочным кронштейном
        • Защищает элементы агрегата от внешнего воздействия, а также обеспечивает удобство погрузки и выгрузки виброплиты при ее транспортировке.

        Комплектация:

        • Виброплита
        • Инструкция
        • Упаковка