Виброплита MVC-F60H VAS, двиг. Honda GX120, бензин
Арт. 1128398
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Япония
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Родина бренда
|Франция
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Класс товара
|профессиональный
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Вес, кг
|78
- Вибрационная плита MVC-F60H - компактная бензиновая модель шириной всего 350 мм, которая прекрасно подойдет для уплотнения различных материалов (асфальтра, брусчатки и др.) в труднодоступных местах и небольших пространствах. В комплекте плиты есть бак для воды с системой увлажнения уплотняемой поверхности.
Преимущества
- Четырехтактный бензиновый двигатель Honda GX120 (Япония) с верхним расположением клапанов
- Экономичный двигатель с низким расходом топлива, низким уровнем шума и вибрации, чугунной гильзой цилиндра, системой автоматической механической декомпрессии для легкого и быстрого запуска. Имеет функцию защитного отключения при падении уровня масла ниже безопасного. Соответствует строгим стандартам CARB и EPA.
- Прочная двойная уплотнительная плита
- Для увеличения износостойкости задняя часть уплотнительной плиты имеет усиленную двойную утолщенную конструкцию, что делает устройство особенно подходящим для дорожных работ.
- Съемный бак для воды емкостью 11 л.
- Ударопрочный бак снимается без помощи инструментов, имеет независимый клапан отключения подачи воды.
- Ремень привода с увеличенным рабочим ресурсом
- Клиновидный ремень со специальной ленточной вставкой гарантирует надежность приводного узла.
- Герметичная защита ремня
- Препятствует попаданию камешков и грязи в систему привода. Защита выполнена из литого алюминия для повышения надежности.
- Самоочищающаяся плита
- Не допускает скопления песка и гравия на своей поверхности. Усиленная двойная конструкция обеспечивает высокую надежность и стойкость к износу.
- Рама с транспортировочным кронштейном
- Защищает элементы агрегата от внешнего воздействия, а также обеспечивает удобство погрузки и выгрузки виброплиты при ее транспортировке.
Комплектация:
- Виброплита
- Инструкция
- Упаковка