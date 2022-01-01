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Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS PRO ECO 80V SLIM
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Водонагреватели накопительные электрические
    Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS PRO ECO 80V SLIM
    Арт. X393378
    Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS PRO ECO 80V SLIM

      Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS PRO ECO 80V SLIM

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X393378

      Характеристики

      Производитель
      		Ariston
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Ускоренный нагрев
      		Нет
      Дисплей
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS Pro Eco 80 V Slim оснащен внутренним резервуаром вместимостью 80 литров. Бак данного аппарата имеет узкую цилиндрическую форму. Для очищения воды и внутренней поверхности накопительного резервуара от бактерий и микроорганизмов предусмотрена функция ECO. Также очищение воды осуществляется за счет покрытия внутренней поверхности бака серебром. Благодаря увеличенному магниевому аноду обеспечивается длительная защита бака от коррозии.

        Преимущества

        • Бак водонагревателя имеет узкую цилиндрическую форму
        • Сварка MICRO PLAZMA TIG обеспечивает защиту сварных швов от коррозии
        • Предохранительный клапан на 7 бар
        • Два точных датчика температуры NTC
        • Система автодиагностики упрощает обслуживание электрического накопительного водонагревателя Ariston ABS Pro Eco 80 V Slim
        • NANOMIX - уникальная форма рассекателя, обеспечивающая получению большего количества воды за меньшее время
        • Теплоизоляция из пенополиуретана снижает потери тепла
        • Автоклавный фланец упрощает профилактику
        • Защита от перегрева