Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS PRO ECO 80V SLIM

Преимущества

Бак водонагревателя имеет узкую цилиндрическую форму

Сварка MICRO PLAZMA TIG обеспечивает защиту сварных швов от коррозии

Предохранительный клапан на 7 бар

Два точных датчика температуры NTC

Система автодиагностики упрощает обслуживание электрического накопительного водонагревателя Ariston ABS Pro Eco 80 V Slim

NANOMIX - уникальная форма рассекателя, обеспечивающая получению большего количества воды за меньшее время

Теплоизоляция из пенополиуретана снижает потери тепла

Автоклавный фланец упрощает профилактику

Защита от перегрева

Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS Pro Eco 80 V Slim оснащен внутренним резервуаром вместимостью 80 литров. Бак данного аппарата имеет узкую цилиндрическую форму. Для очищения воды и внутренней поверхности накопительного резервуара от бактерий и микроорганизмов предусмотрена функция ECO. Также очищение воды осуществляется за счет покрытия внутренней поверхности бака серебром. Благодаря увеличенному магниевому аноду обеспечивается длительная защита бака от коррозии.