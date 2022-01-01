Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS PRO ECO 80V SLIM
Арт. X393378
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Италия
|
Ускоренный нагрев
|Нет
|
Дисплей
|Нет
- Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS Pro Eco 80 V Slim оснащен внутренним резервуаром вместимостью 80 литров. Бак данного аппарата имеет узкую цилиндрическую форму. Для очищения воды и внутренней поверхности накопительного резервуара от бактерий и микроорганизмов предусмотрена функция ECO. Также очищение воды осуществляется за счет покрытия внутренней поверхности бака серебром. Благодаря увеличенному магниевому аноду обеспечивается длительная защита бака от коррозии.
Преимущества
- Бак водонагревателя имеет узкую цилиндрическую форму
- Сварка MICRO PLAZMA TIG обеспечивает защиту сварных швов от коррозии
- Предохранительный клапан на 7 бар
- Два точных датчика температуры NTC
- Система автодиагностики упрощает обслуживание электрического накопительного водонагревателя Ariston ABS Pro Eco 80 V Slim
- NANOMIX - уникальная форма рассекателя, обеспечивающая получению большего количества воды за меньшее время
- Теплоизоляция из пенополиуретана снижает потери тепла
- Автоклавный фланец упрощает профилактику
- Защита от перегрева