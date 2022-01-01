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Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS PRO ECO INOX PW 80V
Найти аналог
Водонагреватели накопительные электрические
    Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS PRO ECO INOX PW 80V
    Арт. X393411
    Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS PRO ECO INOX PW 80V

      Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS PRO ECO INOX PW 80V

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X393411

      Характеристики

      Производитель
      		Ariston
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Италия
      Ускоренный нагрев
      		Да
      Дисплей
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS PRO ECO INOX PW 80 V надежен и безопасен в эксплуатации за счет наличия системы ABS 2.0 и системы автодиагностики. Для удобства контроля температуры нагрева воды предусмотрен встроенный электронный термометр. Внутренний бак выполнен из нержавеющей стали и оснащен антиоксидной защитой. Наличие двух нагревательных элементов позволяет осуществлять ускоренный нагрев воды.

        Преимущества

        • Безопасность. Система безопасности ABS 2.0 состоит из устройства защитного отключения, активной электрической защиты, а также защиты от включения без воды
        • Быстрый нагрев воды. За счет наличия дополнительного нагревательного элемента (1,5+1,0 кВт) возможен ускоренный нагрев воды
        • Надежность. Накопительный резервуар электрического накопительного водонагревателя Ariston ABS PRO ECO INOX PW 80 V выполнен из качественной нержавеющей стали
        • ECO - профессиональная система очистки воды и внутренней поверхности водонагревателя от бактерий
        • Узкая цилиндрическая форма бака увеличивает его прочность
        • Встроенный электронный термометр
        • NANOMIX - система распределения воды, позволяющая получить больше нагретой воды за меньшее время
        • Защита от перегрева
        • Антиоксидная защита
        • Сварка MICRO PLAZMA TIG обеспечивает прочность бака в сварных швах
        • Тестирование бака при 16 атм.
        • Теплоизоляция из пенополиуретана
        • Автоклавный фланец упрощает профилактику водонагревателя
        • Система автодиагностики