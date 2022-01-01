Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS PRO ECO INOX PW 80V

Преимущества

Безопасность. Система безопасности ABS 2.0 состоит из устройства защитного отключения, активной электрической защиты, а также защиты от включения без воды

Быстрый нагрев воды. За счет наличия дополнительного нагревательного элемента (1,5+1,0 кВт) возможен ускоренный нагрев воды

Надежность. Накопительный резервуар электрического накопительного водонагревателя Ariston ABS PRO ECO INOX PW 80 V выполнен из качественной нержавеющей стали

ECO - профессиональная система очистки воды и внутренней поверхности водонагревателя от бактерий

Узкая цилиндрическая форма бака увеличивает его прочность

Встроенный электронный термометр

NANOMIX - система распределения воды, позволяющая получить больше нагретой воды за меньшее время

Защита от перегрева

Антиоксидная защита

Сварка MICRO PLAZMA TIG обеспечивает прочность бака в сварных швах

Тестирование бака при 16 атм.

Теплоизоляция из пенополиуретана

Автоклавный фланец упрощает профилактику водонагревателя

Система автодиагностики

Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS PRO ECO INOX PW 80 V надежен и безопасен в эксплуатации за счет наличия системы ABS 2.0 и системы автодиагностики. Для удобства контроля температуры нагрева воды предусмотрен встроенный электронный термометр. Внутренний бак выполнен из нержавеющей стали и оснащен антиоксидной защитой. Наличие двух нагревательных элементов позволяет осуществлять ускоренный нагрев воды.