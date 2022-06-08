Электрический накопительный водонагреватель Ariston Lydos R 80 V
Арт. О00000003235
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Италия
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Ускоренный нагрев
|Нет
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Дисплей
|Нет
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- Накопительный водонагреватель Ariston LYDOS R ABS 80 V 3201972 представляет собой стильный агрегат для нагрева воды в бытовых нуждах. Изделие устанавливается вертикально на стену в квартирах, офисах, частных домах или на дачах. Стальной бак с титановым покрытием обладает объемом 80 литров. На лицевой панели водонагревателя расположен индикатор работы и термометр, а на нижней крышке размещен регулятор температуры нагрева.
Преимущества
- Объем 80 л
- Механическое управление
- Технология WaterPlus: до 16% больше горячей воды
- Легкая настройка температуры
- Многоступенчатая защита
- Высококлассный и прочный теплоизоляционный материал (полиуретан)
- Эмалевое покрытие TitanShield защищает внутренний бак от коррозии
- Разработан и произведен в Италии
- Обновленный дизайн фронтальной части в форме волны
- Увеличенный магниевый анод для дополнительной защиты
- Предохранительный клапан в комплекте