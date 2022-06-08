Электрический накопительный водонагреватель Ariston Lydos R 80 V

Преимущества

Объем 80 л

Механическое управление

Технология WaterPlus: до 16% больше горячей воды

Легкая настройка температуры

Многоступенчатая защита

Высококлассный и прочный теплоизоляционный материал (полиуретан)

Эмалевое покрытие TitanShield защищает внутренний бак от коррозии

Разработан и произведен в Италии

Обновленный дизайн фронтальной части в форме волны

Увеличенный магниевый анод для дополнительной защиты

Предохранительный клапан в комплекте

Накопительный водонагреватель Ariston LYDOS R ABS 80 V 3201972 представляет собой стильный агрегат для нагрева воды в бытовых нуждах. Изделие устанавливается вертикально на стену в квартирах, офисах, частных домах или на дачах. Стальной бак с титановым покрытием обладает объемом 80 литров. На лицевой панели водонагревателя расположен индикатор работы и термометр, а на нижней крышке размещен регулятор температуры нагрева.