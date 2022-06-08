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Электрический накопительный водонагреватель Ariston Lydos R 80 V
5.0
2
Найти аналог
Водонагреватели накопительные электрические
    Электрический накопительный водонагреватель Ariston Lydos R 80 V
    Арт. О00000003235
    5.0
    2
    Электрический накопительный водонагреватель Ariston Lydos R 80 V
    Электрический накопительный водонагреватель Ariston Lydos R 80 V
    Электрический накопительный водонагреватель Ariston Lydos R 80 V
    Электрический накопительный водонагреватель Ariston Lydos R 80 V
      Электрический накопительный водонагреватель Ariston Lydos R 80 V
      Электрический накопительный водонагреватель Ariston Lydos R 80 V
      Электрический накопительный водонагреватель Ariston Lydos R 80 V
      Электрический накопительный водонагреватель Ariston Lydos R 80 V

      Электрический накопительный водонагреватель Ariston Lydos R 80 V

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000003235
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ariston
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Ускоренный нагрев
      		Нет
      Дисплей
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Накопительный водонагреватель Ariston LYDOS R ABS 80 V 3201972 представляет собой стильный агрегат для нагрева воды в бытовых нуждах. Изделие устанавливается вертикально на стену в квартирах, офисах, частных домах или на дачах. Стальной бак с титановым покрытием обладает объемом 80 литров. На лицевой панели водонагревателя расположен индикатор работы и термометр, а на нижней крышке размещен регулятор температуры нагрева.

        Преимущества

        • Объем 80 л
        • Механическое управление
        • Технология WaterPlus: до 16% больше горячей воды
        • Легкая настройка температуры
        • Многоступенчатая защита
        • Высококлассный и прочный теплоизоляционный материал (полиуретан)
        • Эмалевое покрытие TitanShield защищает внутренний бак от коррозии
        • Разработан и произведен в Италии
        • Обновленный дизайн фронтальной части в форме волны
        • Увеличенный магниевый анод для дополнительной защиты
        • Предохранительный клапан в комплекте