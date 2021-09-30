Электрический накопительный водонагреватель Thermex Eterna 30 V Slim
Арт. X3933436
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Италия
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Ускоренный нагрев
|Нет
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Дисплей
|Нет
- Электрический накопительный водонагреватель Thermex Eterna 30 V Slim является стильным и простым в использовании агрегатом для нагрева воды. Прибор оснащен накопительным баком объемом 30 литров. Водонагреватель фиксируется на стену вертикально при помощи анкеров. Внутри расположен трубчатый нагревательный элемент. Бак покрыт биостеклофарфором, стойким к коррозии и перепадам температур. Агрегат оснащен предохранительным клапаном.
Преимущества
- Экологичное покрытие бака - биостеклофафор, защищает внутренний бак от коррозии и обеспечивает его устойчивость к перепадам температуры
- Трубчатый нагревательный элемент - ТЭН
- Простое механическое управление помогает легко использовать водонагреватель
- Переключение режимов одним движением
- Конструкция устройства Термекс Eterna 30 V Slim ЭдЭ001628 позволяет провести монтаж в короткие сроки
- Нижняя подводка
- Индикация включения и нагрева
- Минимальное давление воды - 0,1 мПа
- Регулировка температура нагрева происходит при помощи термостата
- Термостат также содержит термовыключатель – устройство защиты ЭВН от перегрева, которое отключает ТЭН от сети при превышении температуры воды свыше +93°С (±5°С)
- Работа при температуре окружающей среды - от +3 до +40 °С
- Диапазон регулировки температуры нагрева воды - от +18 до +74 °С
- Предохранительный клапан выполняет функции обратного клапана, препятствуя попаданию воды из водонагревателя в водопроводную сеть в случаях падения в последней давления и случаях возрастания давления в баке при сильном нагреве воды
- Агрегат должен эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях и не предназначен для работы в непрерывно проточном режиме
- Водонагреватель монтируется на стену вертикально
- Металлический внешний корпус устойчив к внешним механическим воздействиям
- Белая эмаль не желтеет, оставаясь белого цвета весь срок эксплуатации водонагревателя