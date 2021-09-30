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Электрический накопительный водонагреватель Thermex Eterna 30 V Slim
5.0
1
Найти аналог
Водонагреватели накопительные электрические
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex Eterna 30 V Slim
    Арт. X3933436
    5.0
    1
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex Eterna 30 V Slim
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex Eterna 30 V Slim
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex Eterna 30 V Slim
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex Eterna 30 V Slim
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex Eterna 30 V Slim
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex Eterna 30 V Slim
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex Eterna 30 V Slim
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex Eterna 30 V Slim
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex Eterna 30 V Slim
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex Eterna 30 V Slim

      Электрический накопительный водонагреватель Thermex Eterna 30 V Slim

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X3933436
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Thermex
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Италия
      Ускоренный нагрев
      		Нет
      Дисплей
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический накопительный водонагреватель Thermex Eterna 30 V Slim является стильным и простым в использовании агрегатом для нагрева воды. Прибор оснащен накопительным баком объемом 30 литров. Водонагреватель фиксируется на стену вертикально при помощи анкеров. Внутри расположен трубчатый нагревательный элемент. Бак покрыт биостеклофарфором, стойким к коррозии и перепадам температур. Агрегат оснащен предохранительным клапаном.

        Преимущества

        • Экологичное покрытие бака - биостеклофафор, защищает внутренний бак от коррозии и обеспечивает его устойчивость к перепадам температуры
        • Трубчатый нагревательный элемент - ТЭН
        • Простое механическое управление помогает легко использовать водонагреватель
        • Переключение режимов одним движением
        • Конструкция устройства Термекс Eterna 30 V Slim ЭдЭ001628 позволяет провести монтаж в короткие сроки
        • Нижняя подводка
        • Индикация включения и нагрева
        • Минимальное давление воды - 0,1 мПа
        • Регулировка температура нагрева происходит при помощи термостата
        • Термостат также содержит термовыключатель – устройство защиты ЭВН от перегрева, которое отключает ТЭН от сети при превышении температуры воды свыше +93°С (±5°С)
        • Работа при температуре окружающей среды - от +3 до +40 °С
        • Диапазон регулировки температуры нагрева воды - от +18 до +74 °С
        • Предохранительный клапан выполняет функции обратного клапана, препятствуя попаданию воды из водонагревателя в водопроводную сеть в случаях падения в последней давления и случаях возрастания давления в баке при сильном нагреве воды
        • Агрегат должен эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях и не предназначен для работы в непрерывно проточном режиме
        • Водонагреватель монтируется на стену вертикально
        • Металлический внешний корпус устойчив к внешним механическим воздействиям
        • Белая эмаль не желтеет, оставаясь белого цвета весь срок эксплуатации водонагревателя