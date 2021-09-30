Преимущества

Экологичное покрытие бака - биостеклофафор, защищает внутренний бак от коррозии и обеспечивает его устойчивость к перепадам температуры

Трубчатый нагревательный элемент - ТЭН

Простое механическое управление помогает легко использовать водонагреватель

Переключение режимов одним движением

Конструкция устройства Термекс Eterna 30 V Slim ЭдЭ001628 позволяет провести монтаж в короткие сроки

Нижняя подводка

Индикация включения и нагрева

Минимальное давление воды - 0,1 мПа

Регулировка температура нагрева происходит при помощи термостата

Термостат также содержит термовыключатель – устройство защиты ЭВН от перегрева, которое отключает ТЭН от сети при превышении температуры воды свыше +93°С (±5°С)

Работа при температуре окружающей среды - от +3 до +40 °С

Диапазон регулировки температуры нагрева воды - от +18 до +74 °С

Предохранительный клапан выполняет функции обратного клапана, препятствуя попаданию воды из водонагревателя в водопроводную сеть в случаях падения в последней давления и случаях возрастания давления в баке при сильном нагреве воды

Агрегат должен эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях и не предназначен для работы в непрерывно проточном режиме

Водонагреватель монтируется на стену вертикально

Металлический внешний корпус устойчив к внешним механическим воздействиям

Белая эмаль не желтеет, оставаясь белого цвета весь срок эксплуатации водонагревателя

Электрический накопительный водонагреватель Thermex Eterna 30 V Slim является стильным и простым в использовании агрегатом для нагрева воды. Прибор оснащен накопительным баком объемом 30 литров. Водонагреватель фиксируется на стену вертикально при помощи анкеров. Внутри расположен трубчатый нагревательный элемент. Бак покрыт биостеклофарфором, стойким к коррозии и перепадам температур. Агрегат оснащен предохранительным клапаном.