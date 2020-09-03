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Электрический наливной водонагреватель Элвин ЭВБО-20/1.25-2 с душем
4.8
8
12 660 ₽
Наливные водонагреватели
  • Персональная скидка
Электрический наливной водонагреватель Элвин ЭВБО-20/1.25-2 с душем
Арт. X393624
4.8
8
Электрический наливной водонагреватель Элвин ЭВБО-20/1.25-2 с душем
Электрический наливной водонагреватель Элвин ЭВБО-20/1.25-2 с душем
Электрический наливной водонагреватель Элвин ЭВБО-20/1.25-2 с душем
Электрический наливной водонагреватель Элвин ЭВБО-20/1.25-2 с душем
  • Персональная скидка
Электрический наливной водонагреватель Элвин ЭВБО-20/1.25-2 с душем
Электрический наливной водонагреватель Элвин ЭВБО-20/1.25-2 с душем
Электрический наливной водонагреватель Элвин ЭВБО-20/1.25-2 с душем
Электрический наливной водонагреватель Элвин ЭВБО-20/1.25-2 с душем

Электрический наливной водонагреватель Элвин ЭВБО-20/1.25-2 с душем

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12 660 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
Арт. X393624
4.8
8

Характеристики

Производитель
Элвин
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Форма
прямоугольная
Количество нагревательных элементов
1
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
12 660 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Водонагреватель наливной с краном и встроенным душем  ЭЛВИН ЭВБО 20/1.25-2 разработан для подготовки горячей воды в местах с отсутствующим центральным водоснабжением. Максимально прибор способен нагреть до 60 град. Водонагреватель электрический ЭЛВИН 20/1.25-2 обычно применяется на дачном участке и относится к наливному типу нагревательных приборов. Данная модель нагревателя воды оснащена 20-литровым накопительным резервуаром. Прибор можно использовать для организации душевой. Конструктивно прибор имеет схожесть с термосом, за счет чего нагретая вода дольше сохраняет тепло. Нагревательный элемент (ТЭН) произведен из нержавеющих сплавов стали.

    Преимущества
    • Защита от поражения электрическим током
    • Индикация режима нагрева воды
    • Индикация заряда аккумуляторной батареи
    • Встроенный аккумулятор 12В
    • Встроенный низковольтный насос 12В
    • Блокировка работы насоса при наличии подключения к сети 220 В
    • Шаровый кран