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Электрический наливной водонагреватель Элвин ЭВБО-20/1.25-2 с душем
Арт. X393624
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Электрический наливной водонагреватель Элвин ЭВБО-20/1.25-2 с душем
Арт. X393624
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Форма
|прямоугольная
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Количество нагревательных элементов
|1
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- Водонагреватель наливной с краном и встроенным душем ЭЛВИН ЭВБО 20/1.25-2 разработан для подготовки горячей воды в местах с отсутствующим центральным водоснабжением. Максимально прибор способен нагреть до 60 град. Водонагреватель электрический ЭЛВИН 20/1.25-2 обычно применяется на дачном участке и относится к наливному типу нагревательных приборов. Данная модель нагревателя воды оснащена 20-литровым накопительным резервуаром. Прибор можно использовать для организации душевой. Конструктивно прибор имеет схожесть с термосом, за счет чего нагретая вода дольше сохраняет тепло. Нагревательный элемент (ТЭН) произведен из нержавеющих сплавов стали.
Преимущества
- Защита от поражения электрическим током
- Индикация режима нагрева воды
- Индикация заряда аккумуляторной батареи
- Встроенный аккумулятор 12В
- Встроенный низковольтный насос 12В
- Блокировка работы насоса при наличии подключения к сети 220 В
- Шаровый кран