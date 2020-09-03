Электрический наливной водонагреватель Элвин ЭВБО-20/1.25-2 с душем

Преимущества



Защита от поражения электрическим током

Индикация режима нагрева воды

Индикация заряда аккумуляторной батареи

Встроенный аккумулятор 12В

Встроенный низковольтный насос 12В

Блокировка работы насоса при наличии подключения к сети 220 В

Шаровый кран



Водонагреватель наливной с краном и встроенным душем ЭЛВИН ЭВБО 20/1.25-2 разработан для подготовки горячей воды в местах с отсутствующим центральным водоснабжением. Максимально прибор способен нагреть до 60 град. Водонагреватель электрический ЭЛВИН 20/1.25-2 обычно применяется на дачном участке и относится к наливному типу нагревательных приборов. Данная модель нагревателя воды оснащена 20-литровым накопительным резервуаром. Прибор можно использовать для организации душевой. Конструктивно прибор имеет схожесть с термосом, за счет чего нагретая вода дольше сохраняет тепло. Нагревательный элемент (ТЭН) произведен из нержавеющих сплавов стали.