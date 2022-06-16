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Электрический накопительный водонагреватель Ресанта ВН-15Н 74/5/8
5.0
2
Найти аналог
Водонагреватели накопительные электрические
    Электрический накопительный водонагреватель Ресанта ВН-15Н 74/5/8
    Арт. О00000012843
    5.0
    2
    Электрический накопительный водонагреватель Ресанта ВН-15Н 74/5/8
    Электрический накопительный водонагреватель Ресанта ВН-15Н 74/5/8
    Электрический накопительный водонагреватель Ресанта ВН-15Н 74/5/8
    Электрический накопительный водонагреватель Ресанта ВН-15Н 74/5/8
      Электрический накопительный водонагреватель Ресанта ВН-15Н 74/5/8
      Электрический накопительный водонагреватель Ресанта ВН-15Н 74/5/8
      Электрический накопительный водонагреватель Ресанта ВН-15Н 74/5/8
      Электрический накопительный водонагреватель Ресанта ВН-15Н 74/5/8

      Электрический накопительный водонагреватель Ресанта ВН-15Н 74/5/8

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000012843
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Ускоренный нагрев
      		Нет
      Дисплей
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический водонагреватель накопительного типа предназначен для нагрева холодной воды, поступающей в него из водопровода. Используется в бытовых целях в местах постоянного и временного проживания; в гостиницах и других жилых помещениях.

        Преимущества

        • Компактный размер
        • Защита от перегрева
        • Надежная термоизоляция
        • Магниевый анод защищает от коррозии
        • Используется в бытовых целях в местах постоянного и временного проживания, в гостиницах и других жилых помещениях
        • Температура окружающего воздуха от +1 до +40 ºС
        • Относительная влажность воздуха - не более 95%
        • Водонагреватель Ресанта ВН-15Н 74/5/8 устанавливается над раковиной
        • При стандартном подсоединении водонагреватель работает под давлением, определяемым давлением в магистрали
        • Подсоединение входной трубы водонагревателя к системе водоснабжения осуществляется через предохранительный клапан, входящий в комплект поставки
        • Предохранительный клапан выполняет две функции: пропускает воду только в одном направлении, при давлении выше 7 бар (0,7 МРа) стравливает воду через отверстие сбоку, сбрасывая тем самым избыток давления
        • Водонагреватель имеет дисплей на котором есть индикатор питания и индикатор нагрева
        • Уровень нагрева от 30 до 75 °С
        • Встроенный термостат автоматически отключает нагрев, когда температура достигает максимального значения
        • В режиме поддержания температуры водонагреватель автоматически включается при снижении температуры ниже заданной