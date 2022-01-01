Электрический накопительный водонагреватель Thermex ID 30-V
Арт. X393281
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Ускоренный нагрев
|Да
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Дисплей
|Да
- Электрический водонагреватель THERMEX ID 30 V выдержит высокое внутреннее давление, перепад температур, а также жесткость воды. В водонагревателе предусмотрена самоочистка воды - для защиты нагревательного элемента от накипи. Электронное управление позволяет точно выставлять температуру и мощность.
Преимущества
- Быстрый нагрев
- Выбор мощности нагрева воды
- Хорошая теплоизоляция бака
- Узкий корпус