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Электрический накопительный водонагреватель Thermex ID 30-V
Найти аналог
Водонагреватели накопительные электрические
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex ID 30-V
    Арт. X393281
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex ID 30-V
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex ID 30-V
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex ID 30-V
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex ID 30-V
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex ID 30-V
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex ID 30-V
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex ID 30-V
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex ID 30-V
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex ID 30-V
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex ID 30-V
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex ID 30-V
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex ID 30-V
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex ID 30-V
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex ID 30-V
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex ID 30-V
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex ID 30-V
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex ID 30-V
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex ID 30-V
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex ID 30-V
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex ID 30-V

      Электрический накопительный водонагреватель Thermex ID 30-V

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X393281

      Характеристики

      Производитель
      		Thermex
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Ускоренный нагрев
      		Да
      Дисплей
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Электрический водонагреватель THERMEX ID 30 V выдержит высокое внутреннее давление, перепад температур, а также жесткость воды. В водонагревателе предусмотрена самоочистка воды - для защиты нагревательного элемента от накипи. Электронное управление позволяет точно выставлять температуру и мощность.

        Преимущества

        • Быстрый нагрев
        • Выбор мощности нагрева воды
        • Хорошая теплоизоляция бака
        • Узкий корпус