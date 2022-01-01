Электрический накопительный водонагреватель Thermex ID 30-V

Преимущества

Быстрый нагрев

Выбор мощности нагрева воды

Хорошая теплоизоляция бака

Узкий корпус

Электрический водонагреватель THERMEX ID 30 V выдержит высокое внутреннее давление, перепад температур, а также жесткость воды. В водонагревателе предусмотрена самоочистка воды - для защиты нагревательного элемента от накипи. Электронное управление позволяет точно выставлять температуру и мощность.