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Жидкость стеклоомывателя летняя 5 л
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Автохимия
    Жидкость стеклоомывателя летняя 5 л
    Арт. X131506284

      Жидкость стеклоомывателя летняя 5 л

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131506284

      Характеристики

      Производитель
      		Ярпена
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		стеклоомыватель летний
      Объем, л
      		5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Жидкость в бачок омывателя 5 л используется при температуре выше +1 0С. Состав удаляет дорожную грязь и стойкие органические загрязнения со стекол  автомобиля. Не оставляет разводов на стеклянной поверхности и улучшает обзор. Исключает образование известковых отложений на форсунках стеклоомывателя. Продлевает срок службы стеклоочистителей.