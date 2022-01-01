Жидкость стеклоомывателя летняя 5 л
Арт. X131506284
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|стеклоомыватель летний
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Объем, л
|5
- Жидкость в бачок омывателя 5 л используется при температуре выше +1 0С. Состав удаляет дорожную грязь и стойкие органические загрязнения со стекол автомобиля. Не оставляет разводов на стеклянной поверхности и улучшает обзор. Исключает образование известковых отложений на форсунках стеклоомывателя. Продлевает срок службы стеклоочистителей.