Ручка для валика Korvus 0503721, 180x8 мм
Арт. Х153710883
Характеристики
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Производитель
|Korvus
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Страна производства
|Россия
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Тип комплектующего
|ручка для валика
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Вес, кг
|0.1
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Совместимый инструмент
|валики
- Ручка для валиков Лакра предназначена для закрепления рабочего ролика длиной 180 мм. Подходит для многоразового использования с различными типами валиков. Рукоятка удобно ложится в руке и не выскальзывает при окрашивании.
Преимущества
- Применяется для работы с валиками с посадочным диаметром 8 мм
- Пластмассовая рукоятка оснащена отверстием для подвески, адаптирована для использования с удлиняющим стержнем