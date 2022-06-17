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Ручка для валика Korvus 0503721, 180x8 мм
5.0
1
130 ₽
Ручки для валиков (бюгели)
    Ручка для валика Korvus 0503721, 180x8 мм
    Арт. Х153710883
    5.0
    1
    Ручка для валика Korvus 0503721, 180x8 мм

      Ручка для валика Korvus 0503721, 180x8 мм

      130 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х153710883
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Korvus
      Страна производства
      		Россия
      Тип комплектующего
      		ручка для валика
      Вес, кг
      		0.1
      Совместимый инструмент
      		валики
      Все характеристики
      130 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ручка для валиков Лакра предназначена для закрепления рабочего ролика длиной 180 мм. Подходит для многоразового использования с различными типами валиков. Рукоятка удобно ложится в руке и не выскальзывает при окрашивании.

        Преимущества

        • Применяется для работы с валиками с посадочным диаметром 8 мм
        • Пластмассовая рукоятка оснащена отверстием для подвески, адаптирована для использования с удлиняющим стержнем