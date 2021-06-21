Погружной насос Al-ko TK 250 Eco 113593
Арт. О00000026507
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Соединитель в комплекте
|нет
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Высокий напор
|Нет
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- Погружной насос AL-KO TK 250 ECO 113593 предназначен для перекачивания чистой воды. Максимальный диаметр взвешенных частиц не должен превышать 3 мм. Поплавковый выключатель останавливает работу насоса при осушении резервуара, что защищает изделие от поломок. Внутренние детали корпуса имеют антикоррозийное покрытие, что обеспечивает долгий срок службы.
Преимущества
- Широкая область применения
- Конструкция насоса рассчитана на высокую нагрузку
- Компактные размеры и небольшая масса для удобства в установке
- В верхней части AL-KO TK 250 ECO 113593 имеется широкая ручка для переноски
- Максимальная глубина погружения - 5 м