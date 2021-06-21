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Погружной насос Al-ko TK 250 Eco 113593
5.0
1
3 490 ₽
Грязевые и дренажные насосы
    Погружной насос Al-ko TK 250 Eco 113593
    Арт. О00000026507
    5.0
    1
    Погружной насос Al-ko TK 250 Eco 113593

      Погружной насос Al-ko TK 250 Eco 113593

      3 490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000026507
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Al-Ko
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Соединитель в комплекте
      		нет
      Высокий напор
      		Нет
      Все характеристики
      3 490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Погружной насос AL-KO TK 250 ECO 113593 предназначен для перекачивания чистой воды. Максимальный диаметр взвешенных частиц не должен превышать 3 мм. Поплавковый выключатель останавливает работу насоса при осушении резервуара, что защищает изделие от поломок. Внутренние детали корпуса имеют антикоррозийное покрытие, что обеспечивает долгий срок службы.

        Преимущества

        • Широкая область применения
        • Конструкция насоса рассчитана на высокую нагрузку
        • Компактные размеры и небольшая масса для удобства в установке
        • В верхней части AL-KO TK 250 ECO 113593 имеется широкая ручка для переноски
        • Максимальная глубина погружения - 5 м