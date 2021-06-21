Погружной насос AL-KO TK 250 ECO 113593 предназначен для перекачивания чистой воды. Максимальный диаметр взвешенных частиц не должен превышать 3 мм. Поплавковый выключатель останавливает работу насоса при осушении резервуара, что защищает изделие от поломок. Внутренние детали корпуса имеют антикоррозийное покрытие, что обеспечивает долгий срок службы.

Преимущества