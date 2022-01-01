Бензиновая мотопомпа для сильно-загрязненных вод Koshin KTH-80X o/s
Арт. rutector_100513187
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Япония
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Родина бренда
|Япония
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Габариты, мм
|711х506х570
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Переносная
Мотопомпа малого веса, малогабаритная, для переноски одним оператором.
|Да
- Мотопомпа для сильнозагрязненной воды Koshin KTH-80X o/s 00513187 - надежное и долговечное устройство для перекачивания больших объемов жидкости. Используется в сфере коммунального хозяйства, строительства, фермерского хозяйства. Качает воду с твердыми частицами размером до 27 мм. Корпус мотопомпы выполнен из сплава алюминия с кремнием, не подвержен коррозии. Модель оснащена датчиком уровня масла
Преимущества
- Стальная трубчатая рама обеспечивает защиту двигателя от повреждений и удобство транспортировки Koshin KTH-80X o/s 00513187
- Мощная всасывающая способность
- Экономичный расход топлива
- Датчик уровня масла
- Широкая горловина топливного бака
- Низкий уровень шума
- Топливный бак объёмом 5.3 л для длительной работы без дозаправок
- Торцевое уплотнение из графит/керамики
- Использование новейших технологий и износостойких материалов, впервые примененных в Японии
- Долгий срок службы без снижения технических характеристик
- Простой и легкий запуск без предварительного заполнения водой всасывающего шланга, достаточно заполнить водой корпус насоса