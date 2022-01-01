Бензиновая мотопомпа для сильно-загрязненных вод Koshin KTH-80X o/s

Преимущества

Стальная трубчатая рама обеспечивает защиту двигателя от повреждений и удобство транспортировки Koshin KTH-80X o/s 00513187

Мощная всасывающая способность

Экономичный расход топлива

Датчик уровня масла

Широкая горловина топливного бака

Низкий уровень шума

Топливный бак объёмом 5.3 л для длительной работы без дозаправок

Торцевое уплотнение из графит/керамики

Использование новейших технологий и износостойких материалов, впервые примененных в Японии

Долгий срок службы без снижения технических характеристик

Простой и легкий запуск без предварительного заполнения водой всасывающего шланга, достаточно заполнить водой корпус насоса

Мотопомпа для сильнозагрязненной воды Koshin KTH-80X o/s 00513187 - надежное и долговечное устройство для перекачивания больших объемов жидкости. Используется в сфере коммунального хозяйства, строительства, фермерского хозяйства. Качает воду с твердыми частицами размером до 27 мм. Корпус мотопомпы выполнен из сплава алюминия с кремнием, не подвержен коррозии. Модель оснащена датчиком уровня масла