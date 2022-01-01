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Бензиновая мотопомпа для средне-загрязненных вод Koshin STH-50X
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Мотопомпы
    Бензиновая мотопомпа для средне-загрязненных вод Koshin STH-50X
    Арт. rutector_100513183
    Бензиновая мотопомпа для средне-загрязненных вод Koshin STH-50X

      Бензиновая мотопомпа для средне-загрязненных вод Koshin STH-50X

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. rutector_100513183

      Характеристики

      Производитель
      		Koshin
      Страна производства
      		Япония
      Родина бренда
      		Япония
      Габариты, мм
      		554х400х471
      Переносная
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиновая мотопомпа Koshin STH-50X разработана для перекачки воды, содержащей элементы мелких частиц диаметром не более 8 мм. Детали агрегата отличаются повышенной износоустойчивостью за счет применения высокопрочных сплавов, используемых при их создании. Помпа хорошо подойдет для полива и орошения сада, так как обладает малым весом, обеспечивающим легкое перемещение по всему участку. Модель оснащена четырехтактным двигателем Honda, который имеет экономичный расход топлива и низкий уровень шума

        Преимущества

        • Уплотнения выполнены из карбида кремния
        • Экономичный расход топлива
        • Низкий уровень шума
        • Механизм легко разбирается, если возникнет необходимость почистить его составляющие
        • Ручной стартер
        • Высота подъема составляет 29 м