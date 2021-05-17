Преимущества

Антивибрационная система LowVib

Двигатель с системой X-TORQ - экономия топлива и сниженный выхлоп

Выключатель с автоматическим возвратом

Боковое натяжение цепи

Быстросъемная крышка воздушного фильтра

Асимметричная задняя рукоятка - для удобного и надежного захвата

Инерционный тормоз цепи

Бензопила Husqvarna 435 9671554-45 для универсального применения: валки небольших деревьев, строительства, обрезки веток и пр. Основной отличительной чертой бензопилы является новейшая технология X-TORQ. Её использование позволяет снизить расход топлива на 20% и увеличить крутящий момент, даже на малых оборотах. Пила легко запускается, просто обслуживается. Предусмотрена система защиты от вибрации.