Бензопила Husqvarna 435 9671554-45
Арт. X188330
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|США
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Родина бренда
|Швеция
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Вес, кг
|4.2
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Праймер
|Нет
- Бензопила Husqvarna 435 9671554-45 для универсального применения: валки небольших деревьев, строительства, обрезки веток и пр. Основной отличительной чертой бензопилы является новейшая технология X-TORQ. Её использование позволяет снизить расход топлива на 20% и увеличить крутящий момент, даже на малых оборотах. Пила легко запускается, просто обслуживается. Предусмотрена система защиты от вибрации.
Преимущества
- Антивибрационная система LowVib
- Двигатель с системой X-TORQ - экономия топлива и сниженный выхлоп
- Выключатель с автоматическим возвратом
- Боковое натяжение цепи
- Быстросъемная крышка воздушного фильтра
- Асимметричная задняя рукоятка - для удобного и надежного захвата
- Инерционный тормоз цепи