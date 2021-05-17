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Бензопила Husqvarna 435 9671554-45
4.5
2
Найти аналог
Бензопилы
    Бензопила Husqvarna 435 9671554-45
    Арт. X188330
    4.5
    2
    Бензопила Husqvarna 435 9671554-45
    Бензопила Husqvarna 435 9671554-45
    Бензопила Husqvarna 435 9671554-45
      Бензопила Husqvarna 435 9671554-45
      Бензопила Husqvarna 435 9671554-45
      Бензопила Husqvarna 435 9671554-45

      Бензопила Husqvarna 435 9671554-45

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X188330
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Husqvarna
      Страна производства
      		США
      Родина бренда
      		Швеция
      Вес, кг
      		4.2
      Праймер
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензопила Husqvarna 435 9671554-45 для универсального применения: валки небольших деревьев, строительства, обрезки веток и пр. Основной отличительной чертой бензопилы является новейшая технология X-TORQ. Её использование позволяет снизить расход топлива на 20% и увеличить крутящий момент, даже на малых оборотах. Пила легко запускается, просто обслуживается. Предусмотрена система защиты от вибрации.

        Преимущества 

        • Антивибрационная система LowVib
        • Двигатель с системой X-TORQ - экономия топлива и сниженный выхлоп
        • Выключатель с автоматическим возвратом
        • Боковое натяжение цепи
        • Быстросъемная крышка воздушного фильтра
        • Асимметричная задняя рукоятка - для удобного и надежного захвата
        • Инерционный тормоз цепи