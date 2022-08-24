Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Бензопила Husqvarna 55
5.0
1
Найти аналог
Бензопилы
    Бензопила Husqvarna 55
    Арт. X188165
    5.0
    1
    Бензопила Husqvarna 55

      Бензопила Husqvarna 55

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X188165
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Husqvarna
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швеция
      Вес, кг
      		5.2
      Праймер
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бензопила Husqvarna 55 9670522-15 - инструмент с двигателем мощностью 2.5 кВт, адаптированный для продолжительной работы. Основная область применения - распилка и заготовка дров, валка небольших деревьев и раскряжевка. С пилой  удобно работать, благодаря высокому центру тяжести, оптимальному расстоянию между рукоятками и удлиненной форме корпуса. Система Eco-pump - для экономии масла, она прекращает подачу смазки при холостых оборотах пилы. Система Smart Start значительно облегчает запуск пилы

        Преимущества

        • Быстрый разгон
        • Пила способна выдерживать огромные нагрузки
        • Удобные рукоятки пилы обеспечивают анатомически правильный захват
        • Цепной тормоз
        • Smart Start - система легкого запуска
        • LowVib - антивибрационная система
        • Картер выполнен из сплава магния и алюминия
        • Экономичный расход масла - система Eco-pump