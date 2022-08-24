Преимущества

Быстрый разгон

Пила способна выдерживать огромные нагрузки

Удобные рукоятки пилы обеспечивают анатомически правильный захват

Цепной тормоз

Smart Start - система легкого запуска

LowVib - антивибрационная система

Картер выполнен из сплава магния и алюминия

Экономичный расход масла - система Eco-pump

Бензопила Husqvarna 55 9670522-15 - инструмент с двигателем мощностью 2.5 кВт, адаптированный для продолжительной работы. Основная область применения - распилка и заготовка дров, валка небольших деревьев и раскряжевка. С пилой удобно работать, благодаря высокому центру тяжести, оптимальному расстоянию между рукоятками и удлиненной форме корпуса. Система Eco-pump - для экономии масла, она прекращает подачу смазки при холостых оборотах пилы. Система Smart Start значительно облегчает запуск пилы