Бензопила Husqvarna 55
Арт. X188165
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швеция
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Вес, кг
|5.2
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Праймер
|Нет
- Бензопила Husqvarna 55 9670522-15 - инструмент с двигателем мощностью 2.5 кВт, адаптированный для продолжительной работы. Основная область применения - распилка и заготовка дров, валка небольших деревьев и раскряжевка. С пилой удобно работать, благодаря высокому центру тяжести, оптимальному расстоянию между рукоятками и удлиненной форме корпуса. Система Eco-pump - для экономии масла, она прекращает подачу смазки при холостых оборотах пилы. Система Smart Start значительно облегчает запуск пилы
Преимущества
- Быстрый разгон
- Пила способна выдерживать огромные нагрузки
- Удобные рукоятки пилы обеспечивают анатомически правильный захват
- Цепной тормоз
- Smart Start - система легкого запуска
- LowVib - антивибрационная система
- Картер выполнен из сплава магния и алюминия
- Экономичный расход масла - система Eco-pump