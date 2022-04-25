Бензопила Stihl MS 231 C-BE 16 с цепью Picco Duro3 1.3мм 11432000037
Арт. X18809333
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Вес, кг
|5.1
|
Праймер
|Да
- Компактная бензопила Stihl MS 231 C-BE 11432000037 с долговечной низкопрофильной пильной цепью STIHL Picco Duro, устройством быстрого натяжения цепи и пусковым устройством ErgoStart. Расход топлива ниже на 20 %, а уровень выброса вредных выхлопных газов - на 70 % по сравнению с двухтактными двигателями STIHL той же мощности, но без технологии 2-MIX. Оптимальная управляемость и простота обслуживания. Бензопила подходит для работ на земельном участке.
Преимущества
- Двигатель STIHL 2-MIX
- Воздушный фильтр с предварительной очисткой
- Система быстрого натяжения цепи
- Ручной топливный насос (Праймер)
- Предварительный подогрев карбюратора - зимний режим работы
- Антивибрационная система
- Компенсатор
- Однорычажное управление
- Система смазки цепи Ematic
- Система облегченного запуска ErgoStart