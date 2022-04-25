Бензопила Stihl MS 231 C-BE 16 с цепью Picco Duro3 1.3мм 11432000037

Преимущества

Двигатель STIHL 2-MIX

Воздушный фильтр с предварительной очисткой



Система быстрого натяжения цепи



Ручной топливный насос (Праймер)



Предварительный подогрев карбюратора - зимний режим работы



Антивибрационная система



Компенсатор



Однорычажное управление



Система смазки цепи Ematic



Система облегченного запуска ErgoStart



Компактная бензопила Stihl MS 231 C-BE 11432000037 с долговечной низкопрофильной пильной цепью STIHL Picco Duro, устройством быстрого натяжения цепи и пусковым устройством ErgoStart. Расход топлива ниже на 20 %, а уровень выброса вредных выхлопных газов - на 70 % по сравнению с двухтактными двигателями STIHL той же мощности, но без технологии 2-MIX. Оптимальная управляемость и простота обслуживания. Бензопила подходит для работ на земельном участке.