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Бензопила Stihl MS 231 C-BE 16 с цепью Picco Duro3 1.3мм 11432000037
5.0
2
Найти аналог
Бензопилы
    Бензопила Stihl MS 231 C-BE 16 с цепью Picco Duro3 1.3мм 11432000037
    Арт. X18809333
    5.0
    2
    Бензопила Stihl MS 231 C-BE 16 с цепью Picco Duro3 1.3мм 11432000037
    Бензопила Stihl MS 231 C-BE 16 с цепью Picco Duro3 1.3мм 11432000037
      Бензопила Stihl MS 231 C-BE 16 с цепью Picco Duro3 1.3мм 11432000037
      Бензопила Stihl MS 231 C-BE 16 с цепью Picco Duro3 1.3мм 11432000037

      Бензопила Stihl MS 231 C-BE 16 с цепью Picco Duro3 1.3мм 11432000037

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X18809333
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		5.1
      Праймер
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Компактная бензопила Stihl MS 231 C-BE 11432000037 с долговечной низкопрофильной пильной цепью STIHL Picco Duro, устройством быстрого натяжения цепи и пусковым устройством ErgoStart. Расход топлива ниже на 20 %, а уровень выброса вредных выхлопных газов - на 70 % по сравнению с двухтактными двигателями STIHL той же мощности, но без технологии 2-MIX. Оптимальная управляемость и простота обслуживания. Бензопила подходит для работ на земельном участке.

        Преимущества

        • Двигатель STIHL 2-MIX
        • Воздушный фильтр с предварительной очисткой
        • Система быстрого натяжения цепи
        • Ручной топливный насос (Праймер)
        • Предварительный подогрев карбюратора - зимний режим работы
        • Антивибрационная система
        • Компенсатор
        • Однорычажное управление
        • Система смазки цепи Ematic
        • Система облегченного запуска ErgoStart