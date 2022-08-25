Бензопила Stihl MS261 C-M 16' 0.325" 1,6мм 11412000501

Преимущества

Система M-Tronic (M)

Фильтр HD2 с фильтрующим элементом из полиэтилена;

Воздушный фильтр с предварительной очисткой

Декомпрессионный клапан

Масляный насос с регулировкой подачи

Малый вес

Антивибрационная система

Удобство

Нетеряемые гайки

Высокая производительность

Система смазки цепи Ematic

Пусковое устройство ElastoStart

Глушитель

Экологичность

Бензопила MS 261 C-M 16 шина 40 см - очень лёгкий, удобный и высокопроизводительный профессиональный инструмент с системой M-Tronic и обогревом карбюратора и рукоятки. Дозирование топлива регулируется электроникой и автоматически адаптируется к изменениям внешних условий. Двигатель устройства всегда поддерживает оптимальную мощность. Прибор оснащен фильтром HD2, масляным насосом с регулированием подачи и практичными элементами оснащения, к которым относятся: глушитель из нержавеющей стали, «нетеряемые» гайки на крышке цепной звёздочки и цельный кожух с тремя быстродействующими фиксаторами. Снижение расхода топлива на 20 % и выброса выхлопных газов на 50 % по сравнению с двухтактными двигателями STIHL аналогичной мощности без технологии 2-MIX. Агрегат универсален при окультуривании и прореживании молодых рощиц и древесных насаждении средней плотности, при строительстве и заготовке дров.