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Бензопила Stihl MS261 C-M 16' 0.325" 1,6мм 11412000501
5.0
1
Найти аналог
Бензопилы
    Бензопила Stihl MS261 C-M 16' 0.325" 1,6мм 11412000501
    Арт. X18809321
    5.0
    1
    Бензопила Stihl MS261 C-M 16' 0.325" 1,6мм 11412000501

      Бензопила Stihl MS261 C-M 16' 0.325" 1,6мм 11412000501

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X18809321
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		5.2
      Праймер
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бензопила MS 261 C-M 16 шина 40 см - очень лёгкий, удобный и высокопроизводительный профессиональный инструмент с системой M-Tronic и обогревом карбюратора и рукоятки. Дозирование топлива регулируется электроникой и автоматически адаптируется к изменениям внешних условий. Двигатель устройства всегда поддерживает оптимальную мощность. Прибор оснащен фильтром HD2, масляным насосом с регулированием подачи и практичными элементами оснащения, к которым относятся: глушитель из нержавеющей стали, «нетеряемые» гайки на крышке цепной звёздочки и цельный кожух с тремя быстродействующими фиксаторами. Снижение расхода топлива на 20 % и выброса выхлопных газов на 50 % по сравнению с двухтактными двигателями STIHL аналогичной мощности без технологии 2-MIX. Агрегат универсален при окультуривании и прореживании молодых рощиц и древесных насаждении средней плотности, при строительстве и заготовке дров.

        Преимущества

        • Система M-Tronic (M)
        • Фильтр HD2 с фильтрующим элементом из полиэтилена;
        • Воздушный фильтр с предварительной очисткой
        • Декомпрессионный клапан
        • Масляный насос с регулировкой подачи
        • Малый вес
        • Антивибрационная система
        • Удобство
        • Нетеряемые гайки
        • Высокая производительность
        • Система смазки цепи Ematic
        • Пусковое устройство ElastoStart
        • Глушитель
        • Экологичность