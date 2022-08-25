Бензопила Stihl MS261 C-M 16' 0.325" 1,6мм 11412000501
Арт. X18809321
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|5.2
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Праймер
|Нет
- Бензопила MS 261 C-M 16 шина 40 см - очень лёгкий, удобный и высокопроизводительный профессиональный инструмент с системой M-Tronic и обогревом карбюратора и рукоятки. Дозирование топлива регулируется электроникой и автоматически адаптируется к изменениям внешних условий. Двигатель устройства всегда поддерживает оптимальную мощность. Прибор оснащен фильтром HD2, масляным насосом с регулированием подачи и практичными элементами оснащения, к которым относятся: глушитель из нержавеющей стали, «нетеряемые» гайки на крышке цепной звёздочки и цельный кожух с тремя быстродействующими фиксаторами. Снижение расхода топлива на 20 % и выброса выхлопных газов на 50 % по сравнению с двухтактными двигателями STIHL аналогичной мощности без технологии 2-MIX. Агрегат универсален при окультуривании и прореживании молодых рощиц и древесных насаждении средней плотности, при строительстве и заготовке дров.
Преимущества
- Система M-Tronic (M)
- Фильтр HD2 с фильтрующим элементом из полиэтилена;
- Воздушный фильтр с предварительной очисткой
- Декомпрессионный клапан
- Масляный насос с регулировкой подачи
- Малый вес
- Антивибрационная система
- Удобство
- Нетеряемые гайки
- Высокая производительность
- Система смазки цепи Ematic
- Пусковое устройство ElastoStart
- Глушитель
- Экологичность