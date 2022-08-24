Бензопила Sturm GC 99458

Преимущества

Надежный инструмент с мощным двигателем

Хромированный цилиндр двигателя

Карбюратор Walblo

У бензопилы Sturm GC99458 предусмотрена автоматическая смазка цепи

Звездочка с 6-ю зубьями

Устройство натяжения пильной гарнитуры

Два компрессорных кольца

Бензопила Sturm GC99458 - инструмент полупрофессионального класса. Укомплектован бензиновым 2-тактным двигателем мощностью 3.1 л.с. Цилиндр двигателя хромированный, с рабочим объемом 45 куб.см. В качестве топлива используется смесь бензина с маслом для 2-тактного двигателя. Размер топливного бака 550 мл. Пильная гарнитура - 45.5 сантиметровая шина с цепью торговой марки Oregon. Шаг цепи 0.325 дюйма, количество звеньев 66. Натяжение цепи производится путем вращения винта механизма натяжения. Смазка цепи производится автоматически