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Бензопила Sturm GC 99458
5.0
1
Найти аналог
Бензопилы
    Бензопила Sturm GC 99458
    Арт. X188277
    5.0
    1
    Бензопила Sturm GC 99458

      Бензопила Sturm GC 99458

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. X188277
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		8.5
      Праймер
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензопила Sturm GC99458 - инструмент полупрофессионального класса. Укомплектован бензиновым 2-тактным двигателем мощностью 3.1 л.с. Цилиндр двигателя хромированный, с рабочим объемом 45 куб.см. В качестве топлива используется смесь бензина с маслом для 2-тактного двигателя. Размер топливного бака 550 мл. Пильная гарнитура - 45.5 сантиметровая шина с цепью торговой марки Oregon. Шаг цепи 0.325 дюйма, количество звеньев 66. Натяжение цепи производится путем вращения винта механизма натяжения. Смазка цепи производится автоматически

        Преимущества

        • Надежный инструмент с мощным двигателем
        • Хромированный цилиндр двигателя
        • Карбюратор Walblo
        • У бензопилы Sturm GC99458 предусмотрена автоматическая смазка цепи
        • Звездочка с 6-ю зубьями
        • Устройство натяжения пильной гарнитуры
        • Два компрессорных кольца