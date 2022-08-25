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Бензопила Sturm GC 9952 B
5.0
1
Найти аналог
Бензопилы
    Бензопила Sturm GC 9952 B
    Арт. X18809248
    5.0
    1
    Бензопила Sturm GC 9952 B
    Бензопила Sturm GC 9952 B
    Бензопила Sturm GC 9952 B
    Бензопила Sturm GC 9952 B
    Бензопила Sturm GC 9952 B
    Бензопила Sturm GC 9952 B
    Бензопила Sturm GC 9952 B
      Бензопила Sturm GC 9952 B
      Бензопила Sturm GC 9952 B
      Бензопила Sturm GC 9952 B
      Бензопила Sturm GC 9952 B
      Бензопила Sturm GC 9952 B
      Бензопила Sturm GC 9952 B
      Бензопила Sturm GC 9952 B

      Бензопила Sturm GC 9952 B

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. X18809248
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		6.5
      Праймер
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензопила Sturm GC9952B предназначена для распиловки древесины. Эта пила является одной из самых мощных в линейке Sturm. Данный инструмент обладает такими функциями, как как тормоз цепи, автоматическая смазывание цепи, быстрое натяжение цепи, а также легкий старт. Бензопила оборудована надежным и долговечным двигателем рабочим объемом 50,1 см3, мощность которого составляет 2.9 кВт

        Преимущества

        • Надежный и долговечный двигатель рабочим объемом 50,1 см3
        • Легкодоступные для обслуживания фильтр и свеча зажигания
        • Хромированный цилиндр двигателя (900НВ)
        • Антивибрационная система
        • Возможность работы при низких температурах до -30°С
        • Праймер - упрощение холодного пуска
        • Автоматическая смазка цепи
        • Специальная кнопка, предотвращающая случайный пуск
        • Более точный рез благодаря дополнительному металлическому зубчатому упору