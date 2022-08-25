Бензопила Sturm GC 9952 B

Преимущества

Надежный и долговечный двигатель рабочим объемом 50,1 см3

Легкодоступные для обслуживания фильтр и свеча зажигания

Хромированный цилиндр двигателя (900НВ)

Антивибрационная система

Возможность работы при низких температурах до -30°С

Праймер - упрощение холодного пуска

Автоматическая смазка цепи

Специальная кнопка, предотвращающая случайный пуск

Более точный рез благодаря дополнительному металлическому зубчатому упору

Бензопила Sturm GC9952B предназначена для распиловки древесины. Эта пила является одной из самых мощных в линейке Sturm. Данный инструмент обладает такими функциями, как как тормоз цепи, автоматическая смазывание цепи, быстрое натяжение цепи, а также легкий старт. Бензопила оборудована надежным и долговечным двигателем рабочим объемом 50,1 см3, мощность которого составляет 2.9 кВт