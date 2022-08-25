Бензопила Sturm GC 9952 B
Арт. X18809248
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|6.5
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Праймер
|Нет
- Бензопила Sturm GC9952B предназначена для распиловки древесины. Эта пила является одной из самых мощных в линейке Sturm. Данный инструмент обладает такими функциями, как как тормоз цепи, автоматическая смазывание цепи, быстрое натяжение цепи, а также легкий старт. Бензопила оборудована надежным и долговечным двигателем рабочим объемом 50,1 см3, мощность которого составляет 2.9 кВт
Преимущества
- Надежный и долговечный двигатель рабочим объемом 50,1 см3
- Легкодоступные для обслуживания фильтр и свеча зажигания
- Хромированный цилиндр двигателя (900НВ)
- Антивибрационная система
- Возможность работы при низких температурах до -30°С
- Праймер - упрощение холодного пуска
- Автоматическая смазка цепи
- Специальная кнопка, предотвращающая случайный пуск
- Более точный рез благодаря дополнительному металлическому зубчатому упору