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Бетономешалка ELITECH Б 140 (0,55 кВт)
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Бетономешалки
    Бетономешалка ELITECH Б 140 (0,55 кВт)
    Арт. X13502124
    Бетономешалка ELITECH Б 140 (0,55 кВт)

      Бетономешалка ELITECH Б 140 (0,55 кВт)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X13502124

      Характеристики

      Производитель
      		Elitech
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Частота, Гц
      		50
      Напряжение сети, В
      		230
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бетономешалка Elitech Б 140 - надежный агрегат, предназначенный для работы на строительной площадке. В основе - асинхронный двигатель, не требующий специального обслуживания. Смеситель пригодится при приготовлении строительных растворов или бетонных смесей. Степень защиты от пыли и влаги - IP45.

        Преимущества

        • Прочная конструкция
        • Надежный асинхронный двигатель
        • Сменные лопасти
        • Повышенная степень электрозащиты
        • Обслуживаемый подшипник ступицы