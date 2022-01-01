Бетономешалка ELITECH Б 140 (0,55 кВт)

Преимущества

Прочная конструкция

Надежный асинхронный двигатель

Сменные лопасти

Повышенная степень электрозащиты

Обслуживаемый подшипник ступицы





Бетономешалка Elitech Б 140 - надежный агрегат, предназначенный для работы на строительной площадке. В основе - асинхронный двигатель, не требующий специального обслуживания. Смеситель пригодится при приготовлении строительных растворов или бетонных смесей. Степень защиты от пыли и влаги - IP45.