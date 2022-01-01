Бетономешалка ELITECH Б 140 (0,55 кВт)
Арт. X13502124
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Частота, Гц
|50
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Напряжение сети, В
|230
- Бетономешалка Elitech Б 140 - надежный агрегат, предназначенный для работы на строительной площадке. В основе - асинхронный двигатель, не требующий специального обслуживания. Смеситель пригодится при приготовлении строительных растворов или бетонных смесей. Степень защиты от пыли и влаги - IP45.
Преимущества
- Прочная конструкция
- Надежный асинхронный двигатель
- Сменные лопасти
- Повышенная степень электрозащиты
- Обслуживаемый подшипник ступицы