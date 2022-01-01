Бетономешалка PRORAB ECM 140 предназначена для приготовления строительного раствора, бетонных смесей, известкового раствора и штукатурки с крупностью заполнителя до 40 мм. В конструкции бетономешалки предусмотрено наличие колес для быстрого и легкого ее перемещения в нужное место.

Преимущества

Рама бетономешалки PRORAB ECM 140 усилена металлическими откосами, которые обеспечивают жесткость и прочность конструкции

Управление наклоном барабана осуществляется вручную с помощью приводного колеса с фиксатором положения, что позволяет подавать раствор дозировано

Цельный чугунный венец

Класс защиты IP45D

Электрический привод

Удобная рукоятка для легкой транспортировки

Простота эксплуатации



