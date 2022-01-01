Бетономешалка PRORAB ECM 140
Арт. X1350264
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|1200x710x140
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Частота, Гц
|50
- Бетономешалка PRORAB ECM 140 предназначена для приготовления строительного раствора, бетонных смесей, известкового раствора и штукатурки с крупностью заполнителя до 40 мм. В конструкции бетономешалки предусмотрено наличие колес для быстрого и легкого ее перемещения в нужное место.
Преимущества
- Рама бетономешалки PRORAB ECM 140 усилена металлическими откосами, которые обеспечивают жесткость и прочность конструкции
- Управление наклоном барабана осуществляется вручную с помощью приводного колеса с фиксатором положения, что позволяет подавать раствор дозировано
- Цельный чугунный венец
- Класс защиты IP45D
- Электрический привод
- Удобная рукоятка для легкой транспортировки
- Простота эксплуатации