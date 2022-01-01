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Бетономешалка PRORAB ECM 140
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Бетономешалки
    Бетономешалка PRORAB ECM 140
    Арт. X1350264
    Бетономешалка PRORAB ECM 140

      Бетономешалка PRORAB ECM 140

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1350264

      Характеристики

      Производитель
      		Prorab
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		1200x710x140
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бетономешалка PRORAB ECM 140 предназначена для приготовления строительного раствора, бетонных смесей, известкового раствора и штукатурки с крупностью заполнителя до 40 мм. В конструкции бетономешалки предусмотрено наличие колес для быстрого и легкого ее перемещения в нужное место.

        Преимущества

        • Рама бетономешалки PRORAB ECM 140 усилена металлическими откосами, которые обеспечивают жесткость и прочность конструкции
        • Управление наклоном барабана осуществляется вручную с помощью приводного колеса с фиксатором положения, что позволяет подавать раствор дозировано
        • Цельный чугунный венец
        • Класс защиты IP45D
        • Электрический привод
        • Удобная рукоятка для легкой транспортировки
        • Простота эксплуатации