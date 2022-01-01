Бокорезы STURM 160мм 1020-01-3-160

Преимущества

Небольшой вес;

Длина 160 мм;

Долгий срок службы;

Особо прочные губки и бокорезы.

Возможность перекусывания разных видов проволоки;

Удобное хранение;

Безопасность.

Бокорезы 160 мм Sturm 1020-01-3-160 применяются в столярно-слесарных работах для перекусывания как стальной, так и проволоки другого вида. Они имеют хромоникелевое покрытие, которое защищает от коррозии.