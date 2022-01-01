Бокорезы STURM 160мм 1020-01-3-160
Арт. Х1307304
Характеристики
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Производитель
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Диэлектрическое покрытие
|Нет
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Функция "антистатик"
|Нет
- Бокорезы 160 мм Sturm 1020-01-3-160 применяются в столярно-слесарных работах для перекусывания как стальной, так и проволоки другого вида. Они имеют хромоникелевое покрытие, которое защищает от коррозии.
Преимущества
- Небольшой вес;
- Длина 160 мм;
- Долгий срок службы;
- Особо прочные губки и бокорезы.
- Возможность перекусывания разных видов проволоки;
- Удобное хранение;
- Безопасность.