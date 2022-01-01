Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Бокорезы STURM 160мм 1020-01-3-160
Найти аналог
Бокорезы
    Бокорезы STURM 160мм 1020-01-3-160
    Арт. Х1307304

      Бокорезы STURM 160мм 1020-01-3-160

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1307304

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Диэлектрическое покрытие
      		Нет
      Функция "антистатик"
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бокорезы 160 мм Sturm 1020-01-3-160 применяются в столярно-слесарных работах для перекусывания как стальной, так и проволоки другого вида. Они имеют хромоникелевое покрытие, которое защищает от коррозии.

        Преимущества

        • Небольшой вес;
        • Длина 160 мм;
        • Долгий срок службы;
        • Особо прочные губки и бокорезы.
        • Возможность перекусывания разных видов проволоки;
        • Удобное хранение;
        • Безопасность.