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Тележка мотоблочная Целина ПМ-01 "Стандарт", груз 300 кг
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Тележки для мотоблоков
    Тележка мотоблочная Целина ПМ-01 "Стандарт", груз 300 кг
    Арт. О00000000548
    Тележка мотоблочная Целина ПМ-01 "Стандарт", груз 300 кг

      Тележка мотоблочная Целина ПМ-01 "Стандарт", груз 300 кг

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000000548

      Характеристики

      Производитель
      		Целина
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип навесного оборудования
      		тележка
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Прицепная тележка Целина ПМ-01 Стандарт c удлиненной на 30 см рамой, используется совместно с мотоблоками китайских производителей, а также марки Crosser. Применяется для решения ряда задач на индивидуальных садово-огороднических участках и территориях (перевозка земли, удобрений, растений, урожая, стройматериалов, дров, обработки почвы). Для обеспечения безопасности, оснащается ленточными тормозами. Прицеп от компании Целина, будет удачным приобретением и дополнением для вашего мотоблока и значительно расширит функционал вашей садовой машины.

        Преимущества

        • Оснащен металлическим самосвальным съемным кузовом, стояночным тормозом
        • Борта кузова укреплены ребрами жесткости для большей прочности
        • Удлиненная на 30см разборная рама