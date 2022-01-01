Тележка мотоблочная Целина ПМ-01 "Стандарт", груз 300 кг

Преимущества

Оснащен металлическим самосвальным съемным кузовом, стояночным тормозом

Борта кузова укреплены ребрами жесткости для большей прочности

Удлиненная на 30см разборная рама

Прицепная тележка Целина ПМ-01 Стандарт c удлиненной на 30 см рамой, используется совместно с мотоблоками китайских производителей, а также марки Crosser. Применяется для решения ряда задач на индивидуальных садово-огороднических участках и территориях (перевозка земли, удобрений, растений, урожая, стройматериалов, дров, обработки почвы). Для обеспечения безопасности, оснащается ленточными тормозами. Прицеп от компании Целина, будет удачным приобретением и дополнением для вашего мотоблока и значительно расширит функционал вашей садовой машины.