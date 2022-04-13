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Пильная цепь Oregon 75LGX060E
5.0
2
761 ₽
Цепи для бензопил
    Пильная цепь Oregon 75LGX060E
    Арт. X18813337
    5.0
    2
    Пильная цепь Oregon 75LGX060E

      Пильная цепь Oregon 75LGX060E

      761 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X18813337
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Oregon
      Страна производства
      		США
      Родина бренда
      		США
      Длина шины, см
      		40
      Шаг цепи, дюйм
      		0.375
      Все характеристики
      761 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Профессиональная чизельная цепь для высокопроизводительного пиления. Чизельные режущие звенья с прямоугольными боковыми гранями обладают максимальной производитель.

        Преимущества

        • Ограничители глубины пропила клиновидной формы уменьшают отдачу
        • Конструкция цепи с системой гашения вибрации Vibe-Ban  Узел гашения вибрации снижает вибрацию на рукоятках пилы на 30%
        • Соединительные звенья с системой LubriLink помогают сохранить масло в тех местах цепи, где оно требуется
        • Звенья с полостями для масла удерживают масло на цепи более продолжительное время
        • Указательная риска на верхней грани упрощает выполнение точной заточки
        • Рекомендуется для пил с рабочим объемом двигателей от 50 до 100см/куб
        • Затачивается напильником d=5,5мм или абразивным диском толщиной 4,7мм