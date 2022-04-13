Пильная цепь Oregon 75LGX060E
Арт. X18813337
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|США
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Родина бренда
|США
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Длина шины, см
|40
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Шаг цепи, дюйм
|0.375
- Профессиональная чизельная цепь для высокопроизводительного пиления. Чизельные режущие звенья с прямоугольными боковыми гранями обладают максимальной производитель.
Преимущества
- Ограничители глубины пропила клиновидной формы уменьшают отдачу
- Конструкция цепи с системой гашения вибрации Vibe-Ban Узел гашения вибрации снижает вибрацию на рукоятках пилы на 30%
- Соединительные звенья с системой LubriLink помогают сохранить масло в тех местах цепи, где оно требуется
- Звенья с полостями для масла удерживают масло на цепи более продолжительное время
- Указательная риска на верхней грани упрощает выполнение точной заточки
- Рекомендуется для пил с рабочим объемом двигателей от 50 до 100см/куб
- Затачивается напильником d=5,5мм или абразивным диском толщиной 4,7мм