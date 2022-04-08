Цепь пильная Stihl 23RSC 36370060066 (66 звеньев, 0,325", 1,3 мм, 15")
Арт. X18813346
Характеристики
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Производитель
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Длина шины, дюйм
|15
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Длина шины, см
|38.1
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Шаг цепи, дюйм
|0.325
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Ширина паза, мм
|1.3
- Данная цепь оснащена хромированными зубьями, которые изготовлены из высококачественной стали. Зубья имеют долотообразную форму и лопатку прямоугольной формы с острой кромкой. Приподнятая задняя часть режущего зуба позволяет снизить вибрацию во время пиления. Используется в бензопилах средней и высокой мощности. Цепь характеризуется мягким резом и низким уровнем шума.