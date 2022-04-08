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Цепь пильная Stihl 23RSC 36370060066 (66 звеньев, 0,325", 1,3 мм, 15")
5.0
2
Найти аналог
Цепи для бензопил
    Цепь пильная Stihl 23RSC 36370060066 (66 звеньев, 0,325", 1,3 мм, 15")
    Арт. X18813346
    5.0
    2
    Цепь пильная Stihl 23RSC 36370060066 (66 звеньев, 0,325", 1,3 мм, 15")

    Цепь пильная Stihl 23RSC 36370060066 (66 звеньев, 0,325", 1,3 мм, 15")

    Найти аналог
    Нет в наличии
    Арт. X18813346
    5.0
    2

    Характеристики

    Производитель
    		Stihl
    Длина шины, дюйм
    		15
    Длина шины, см
    		38.1
    Шаг цепи, дюйм
    		0.325
    Ширина паза, мм
    		1.3
    Все характеристики
    Найти аналог
    Нет в наличии
    Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
    • Данная цепь оснащена хромированными зубьями, которые изготовлены из высококачественной стали. Зубья имеют долотообразную форму и лопатку прямоугольной формы с острой кромкой. Приподнятая задняя часть режущего зуба позволяет снизить вибрацию во время пиления. Используется в бензопилах средней и высокой мощности. Цепь характеризуется мягким резом и низким уровнем шума.