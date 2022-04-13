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Пильная цепь Stihl 26RSC 36390000062c (0,325", 1,6 мм, 62 звена)
5.0
2
1 389 ₽
Цепи для бензопил
    Пильная цепь Stihl 26RSC 36390000062c (0,325", 1,6 мм, 62 звена)
    Арт. X18813151
    5.0
    2
    Пильная цепь Stihl 26RSC 36390000062c (0,325", 1,6 мм, 62 звена)

      Пильная цепь Stihl 26RSC 36390000062c (0,325", 1,6 мм, 62 звена)

      1 389 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. X18813151
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Длина шины, дюйм
      		15
      Длина шины, см
      		37
      Все характеристики
      1 389 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Высокопроизводительная пильная цепь Rapid Super Comfort 26RSC 62 звеньев, предназначена для профессионального использования при валке леса и лесозаготовительных работах. Специальная конструкция цепи с режущими зубьями со скосом на ножке зуба препятствует передаче вибрации на направляющую шину и пользователя. Лучшая производительность при работе с чистой древесиной. Рекомендуется избегать загрязненной и абразивной среды.

        Преимущества

        • Высокая производительность
        • Низкая вибрация
        • Мягкий рез
        • Низкий уровень шума