Пильная цепь Stihl 26RSC 36390000062c (0,325", 1,6 мм, 62 звена)

Высокопроизводительная пильная цепь Rapid Super Comfort 26RSC 62 звеньев, предназначена для профессионального использования при валке леса и лесозаготовительных работах. Специальная конструкция цепи с режущими зубьями со скосом на ножке зуба препятствует передаче вибрации на направляющую шину и пользователя. Лучшая производительность при работе с чистой древесиной. Рекомендуется избегать загрязненной и абразивной среды.

Преимущества