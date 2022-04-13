Пильная цепь Stihl 26RSC 36390000062c (0,325", 1,6 мм, 62 звена)
Арт. X18813151
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Длина шины, дюйм
|15
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Длина шины, см
|37
- Высокопроизводительная пильная цепь Rapid Super Comfort 26RSC 62 звеньев, предназначена для профессионального использования при валке леса и лесозаготовительных работах. Специальная конструкция цепи с режущими зубьями со скосом на ножке зуба препятствует передаче вибрации на направляющую шину и пользователя. Лучшая производительность при работе с чистой древесиной. Рекомендуется избегать загрязненной и абразивной среды.
Преимущества
- Высокая производительность
- Низкая вибрация
- Мягкий рез
- Низкий уровень шума