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Пильная цепь Stihl 63PS3 36160000050 (50 звеньев, 3/8", 1,3 мм, 14")
5.0
1
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Цепи для бензопил
    Пильная цепь Stihl 63PS3 36160000050 (50 звеньев, 3/8", 1,3 мм, 14")
    Арт. X18813163
    5.0
    1
    Пильная цепь Stihl 63PS3 36160000050 (50 звеньев, 3/8", 1,3 мм, 14")

      Пильная цепь Stihl 63PS3 36160000050 (50 звеньев, 3/8", 1,3 мм, 14")

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X18813163
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Длина шины, дюйм
      		14
      Длина шины, см
      		35
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Цепь пильная 63PS3 Stihl 36160000050 - профессиональная цепь для лесной отрасли и ухода за деревьями. Оснастка обладает точным врезанием, низкой отдачей, что значительно повышает ее производительность. Режущие зубья цепи изготовлены из хромированной стали, а соединительные заклепки улучшены методом закалки.