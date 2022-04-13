Пильная цепь Stihl 63PS3 36160000050 (50 звеньев, 3/8", 1,3 мм, 14")

Цепь пильная 63PS3 Stihl 36160000050 - профессиональная цепь для лесной отрасли и ухода за деревьями. Оснастка обладает точным врезанием, низкой отдачей, что значительно повышает ее производительность. Режущие зубья цепи изготовлены из хромированной стали, а соединительные заклепки улучшены методом закалки.