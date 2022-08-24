Цепь Stihl Picco Micro Mini Comfort 61PMMC3 36100060052
Арт. О00000027642
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Длина шины, дюйм
|14
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Длина шины, см
|35
- Пильная цепь Picco Micro Mini Comfort 61PMMC3 52 звеньев начального уровня имеет низкий уровень вибрации и отдачи. Это - прочная и надёжная цепь, предназначенная для высоких нагрузок. Кроме того, благодаря узкому пропилу, пила имеет высокую производительность. Она идеально подходит для заготовки дров и ухода за деревьями.
Преимущества
- Низкий уровень отдачи
- Низкий уровень вибрации
- Прочность
- Надежность
- Возможность работать в экстремальных условиях
- Высокая производительность