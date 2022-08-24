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Цепь Stihl Picco Micro Mini Comfort 61PMMC3 36100060052
5.0
1
630 ₽
Цепи для бензопил
    Цепь Stihl Picco Micro Mini Comfort 61PMMC3 36100060052
    Арт. О00000027642
    5.0
    1
    Цепь Stihl Picco Micro Mini Comfort 61PMMC3 36100060052
    Цепь Stihl Picco Micro Mini Comfort 61PMMC3 36100060052
    Цепь Stihl Picco Micro Mini Comfort 61PMMC3 36100060052
    Цепь Stihl Picco Micro Mini Comfort 61PMMC3 36100060052
      Цепь Stihl Picco Micro Mini Comfort 61PMMC3 36100060052
      Цепь Stihl Picco Micro Mini Comfort 61PMMC3 36100060052
      Цепь Stihl Picco Micro Mini Comfort 61PMMC3 36100060052
      Цепь Stihl Picco Micro Mini Comfort 61PMMC3 36100060052

      Цепь Stihl Picco Micro Mini Comfort 61PMMC3 36100060052

      630 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. О00000027642
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Длина шины, дюйм
      		14
      Длина шины, см
      		35
      Все характеристики
      630 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пильная цепь Picco Micro Mini Comfort 61PMMC3 52 звеньев начального уровня имеет низкий уровень вибрации и отдачи. Это - прочная и надёжная цепь, предназначенная для высоких нагрузок. Кроме того, благодаря узкому пропилу, пила имеет высокую производительность. Она идеально подходит для заготовки дров и ухода за деревьями.

        Преимущества

        • Низкий уровень отдачи
        • Низкий уровень вибрации
        • Прочность
        • Надежность
        • Возможность работать в экстремальных условиях
        • Высокая производительность