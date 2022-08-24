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Цепь STIHL 63PMC3 52зв.3/8 1.3 14 арт.39970000052c
5.0
1
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Цепи для бензопил
    Цепь STIHL 63PMC3 52зв.3/8 1.3 14 арт.39970000052c
    Арт. X188265
    5.0
    1
    Цепь STIHL 63PMC3 52зв.3/8 1.3 14 арт.39970000052c

      Цепь STIHL 63PMC3 52зв.3/8 1.3 14 арт.39970000052c

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X188265
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Длина шины, дюйм
      		14
      Шаг цепи, дюйм
      		0.375
      Ширина паза, мм
      		1.3
      Количество звеньев, шт
      		52
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      •       Используется в бытовых пилах и высоторезах небольшой мощности для обрезки сучьев и ветвей. Подходит для любителей и случайных пользователей. Данная низкопрофильная цепь оснащена зубьями с пониженной отдачей, которые имеют полудолотообразную форму.

             Приподнятая задняя часть режущего зуба позволяет снизить вибрацию во время пиления. Отличается высокой производительностью и особо низким уровнем вибрации. На зубьях цепи расположена маркировка, которая показывает степень износа и позволяет правильно соблюдать угол при заточке цепи. 