Цепь STIHL 63PMC3 52зв.3/8 1.3 14 арт.39970000052c
Арт. X188265
Характеристики
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Производитель
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Длина шины, дюйм
|14
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Шаг цепи, дюйм
|0.375
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Ширина паза, мм
|1.3
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Количество звеньев, шт
|52
Используется в бытовых пилах и высоторезах небольшой мощности для обрезки сучьев и ветвей. Подходит для любителей и случайных пользователей. Данная низкопрофильная цепь оснащена зубьями с пониженной отдачей, которые имеют полудолотообразную форму.
Приподнятая задняя часть режущего зуба позволяет снизить вибрацию во время пиления. Отличается высокой производительностью и особо низким уровнем вибрации. На зубьях цепи расположена маркировка, которая показывает степень износа и позволяет правильно соблюдать угол при заточке цепи.