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Набор инструментов для авто Deko DKMT82 065-0214, 82 предмета
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Наборы автоинструмента
    Набор инструментов для авто Deko DKMT82 065-0214, 82 предмета
    Арт. О00000034761
    Набор инструментов для авто Deko DKMT82 065-0214, 82 предмета

      Набор инструментов для авто Deko DKMT82 065-0214, 82 предмета

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000034761

      Характеристики

      Производитель
      		Deko
      Родина бренда
      		Китай
      Вес, кг
      		6.5
      Габариты, мм
      		397x300x85
      Класс товара
      		бытовой
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор инструментов для авто DEKO DKMT82 065-0214 включает в состав оборудование, выполненное из высокопрочной стали, которая прошла дополнительную закалку и специальную обработку. Это защищает инструмент от коррозии, а также делает его более устойчив к любым физическим деформациям.

        Преимущества

        • Наличие комбинированных ключей упрощает работу с шестигранным крепежом и позволяет безопасно, без срыва граней, отвернуть болты
        • Защитный слой на металле защищает от коррозии и иных повреждений
        • Преимущество кейса для транспортировки инструмента заключается в его прочности и наличии индивидуальной позиции для хранения каждого элемента набора в отдельности
        • Это существенно повышает удобство использования и упрощает поиск и подбор подходящего инструмента или оснастки