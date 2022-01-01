Набор инструментов для авто Deko DKMT82 065-0214, 82 предмета

Преимущества

Наличие комбинированных ключей упрощает работу с шестигранным крепежом и позволяет безопасно, без срыва граней, отвернуть болты

Защитный слой на металле защищает от коррозии и иных повреждений

Преимущество кейса для транспортировки инструмента заключается в его прочности и наличии индивидуальной позиции для хранения каждого элемента набора в отдельности

Это существенно повышает удобство использования и упрощает поиск и подбор подходящего инструмента или оснастки

Набор инструментов для авто DEKO DKMT82 065-0214 включает в состав оборудование, выполненное из высокопрочной стали, которая прошла дополнительную закалку и специальную обработку. Это защищает инструмент от коррозии, а также делает его более устойчив к любым физическим деформациям.