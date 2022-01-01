Набор инструментов для авто Deko DKMT82 065-0214, 82 предмета
Арт. О00000034761
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Китай
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Вес, кг
|6.5
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Габариты, мм
|397x300x85
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Класс товара
|бытовой
- Набор инструментов для авто DEKO DKMT82 065-0214 включает в состав оборудование, выполненное из высокопрочной стали, которая прошла дополнительную закалку и специальную обработку. Это защищает инструмент от коррозии, а также делает его более устойчив к любым физическим деформациям.
Преимущества
- Наличие комбинированных ключей упрощает работу с шестигранным крепежом и позволяет безопасно, без срыва граней, отвернуть болты
- Защитный слой на металле защищает от коррозии и иных повреждений
- Преимущество кейса для транспортировки инструмента заключается в его прочности и наличии индивидуальной позиции для хранения каждого элемента набора в отдельности
- Это существенно повышает удобство использования и упрощает поиск и подбор подходящего инструмента или оснастки