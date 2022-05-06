Диффузор вентиляционный Diaflex DVK-S 100, 100 мм

Диффузор универсальный DVK-S 100 это прибор, предназначающийся для равномерного распределения воздушного потока по трубопроводу. Устанавливается на потолок, обеспечивает качественную работу приточной и вытяжной системы вентилирования. Имеет достаточно простое устройство, состоит из стального, покрытого защитным полипропиленовым составом, корпуса и центрального диска с лопастями. характеризуется эффективностью и надежностью. Часто применяется в помещениях с натяжными потолками, или с системой кондиционирования для обеспечения их долговременной службы и улучшения воздухообмена в комнате. Диффузор DVK-S 100 купить можно как в жилое, так и в офисное помещение для обеспечения ровного непрерывного потока и правильной циркуляции в нем свежего воздуха.

Преимущества DVK-S 100 диффузора пластикового

Не требует сложного монтажа

Не расходует электроэнергию

Компактный

Доступный

Долговечный

Комплектация