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Диффузор вентиляционный Diaflex DVK-S 100, 100 мм
4.5
2
360 ₽
Диффузоры вентиляционные
    Диффузор вентиляционный Diaflex DVK-S 100, 100 мм
    Арт. X6991454219
    4.5
    2
    Диффузор вентиляционный Diaflex DVK-S 100, 100 мм

      Диффузор вентиляционный Diaflex DVK-S 100, 100 мм

      360 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X6991454219
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Diaflex
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Дания
      Количество предметов, шт
      		1
      Габариты, мм
      		141x65
      Все характеристики
      360 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Диффузор универсальный DVK-S 100 это прибор, предназначающийся для равномерного распределения воздушного потока по трубопроводу. Устанавливается на потолок, обеспечивает качественную работу приточной и вытяжной системы вентилирования. Имеет достаточно простое устройство, состоит из стального, покрытого защитным полипропиленовым составом, корпуса и центрального диска с лопастями. характеризуется эффективностью и надежностью. Часто применяется в помещениях с натяжными потолками, или с системой кондиционирования для обеспечения их долговременной службы и улучшения воздухообмена в комнате. Диффузор DVK-S 100 купить можно как в жилое, так и в офисное помещение для обеспечения ровного непрерывного потока и правильной циркуляции в нем свежего воздуха.

        Преимущества DVK-S 100 диффузора пластикового

        • Не требует сложного монтажа
        • Не расходует электроэнергию
        • Компактный
        • Доступный
        • Долговечный

        Комплектация

        • Диффузор
        • Руководство по эксплуатации
        • Упаковка