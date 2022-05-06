Диффузор вентиляционный Diaflex DVK-S 100, 100 мм
Арт. X6991454219
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Дания
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Количество предметов, шт
|1
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Габариты, мм
|141x65
- Диффузор универсальный DVK-S 100 это прибор, предназначающийся для равномерного распределения воздушного потока по трубопроводу. Устанавливается на потолок, обеспечивает качественную работу приточной и вытяжной системы вентилирования. Имеет достаточно простое устройство, состоит из стального, покрытого защитным полипропиленовым составом, корпуса и центрального диска с лопастями. характеризуется эффективностью и надежностью. Часто применяется в помещениях с натяжными потолками, или с системой кондиционирования для обеспечения их долговременной службы и улучшения воздухообмена в комнате. Диффузор DVK-S 100 купить можно как в жилое, так и в офисное помещение для обеспечения ровного непрерывного потока и правильной циркуляции в нем свежего воздуха.
Преимущества DVK-S 100 диффузора пластикового
- Не требует сложного монтажа
- Не расходует электроэнергию
- Компактный
- Доступный
- Долговечный
Комплектация
- Диффузор
- Руководство по эксплуатации
- Упаковка