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Диффузор вентиляционный Vents МВ 200/150 ПФс, 150 мм
5.0
1
305 ₽
Диффузоры вентиляционные
    Диффузор вентиляционный Vents МВ 200/150 ПФс, 150 мм
    Арт. X6991454214
    5.0
    1
    Диффузор вентиляционный Vents МВ 200/150 ПФс, 150 мм
    Диффузор вентиляционный Vents МВ 200/150 ПФс, 150 мм
      Диффузор вентиляционный Vents МВ 200/150 ПФс, 150 мм
      Диффузор вентиляционный Vents МВ 200/150 ПФс, 150 мм

      Диффузор вентиляционный Vents МВ 200/150 ПФс, 150 мм

      305 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X6991454214
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Vents
      Страна производства
      		Украина
      Родина бренда
      		Украина
      Количество предметов, шт
      		1
      Габариты, мм
      		240x240x99
      Все характеристики
      305 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Диффузор для вентиляции Vents МВ 200/150 ПФс применяется для распределения воздуха от воздуховода в помещения. Круглая решетка может используется в приточных и вытяжных системах вентиляции. Изготовлен из АБС-пластика, для защиты каналов от насекомых установлена сетка.

        Преимущества

        • Изготавливаются из высококачественного пластика (АБС-пластика или полистирола)
        • Специальная аэродинамическая форма обеспечивает равномерное распределение воздуха
        • Простой монтаж при помощи монтажного фланца со стопорным кольцом
        • Внутренняя часть оборудована уплотнительным кольцом для более плотного прилегания
        • Встроенная сетка от насекомых