Диффузор вентиляционный Vents МВ 200/150 ПФс, 150 мм

Преимущества

Изготавливаются из высококачественного пластика (АБС-пластика или полистирола)

Специальная аэродинамическая форма обеспечивает равномерное распределение воздуха

Простой монтаж при помощи монтажного фланца со стопорным кольцом

Внутренняя часть оборудована уплотнительным кольцом для более плотного прилегания

Встроенная сетка от насекомых

Диффузор для вентиляции Vents МВ 200/150 ПФс применяется для распределения воздуха от воздуховода в помещения. Круглая решетка может используется в приточных и вытяжных системах вентиляции. Изготовлен из АБС-пластика, для защиты каналов от насекомых установлена сетка.