Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 100 Quantum Pro
Арт. О00000027736
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швеция
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Ускоренный нагрев
|Нет
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Дисплей
|Нет
- Водонагреватель Electrolux EWH 100 Quantum Pro способен нагревать до 100 литров воды в баке из эмалированной стали. Данный агрегат монтируется на стену в ванной комнате или на кухне. Изделие оснащено защитой от перегрева, включения без воды и превышающего норму гидравлического давления. Теплоизоляция изготовлена из пенополиуретана.
Преимущества
- На нижней крышке водонагревателя расположена удобная и интуитивно понятная панель управления
- С помощью ручки включения прибора можно задать нужную температуру нагрева воды в диапазоне от 30 до 75°С
- Используя функцию экономного режима (положение ЕCO), вода будет нагреваться до температуры 55°С, при этой температуре, образование накипи сводится к минимуму и позволяет снизить расход электроэнергии
- Технология Temperature control - автоматический контроль и индикация температуры воды
- Благодаря технологии Energy Conservation и высокоэффективной теплоизоляции из высококачественного и экологически чистого пенополиуретана, происходит экономия электроэнергии и снижены тепловые потери
- Высокая надежность водонагревателя достигается благодаря комплексной защиты от коррозии — Protect tank, которая включает в себя магниевый анод увеличенной массы и защитную мелкодисперсную эмаль
- Защитная эмаль имеет высокую адгезивную способность, обеспечивает плотное прилегание к стенкам бака, что исключает возможность образования трещин и очагов коррозии
- Многоуровневая защита водонагревателя состоит из нескольких ступеней: защита от сухого нагрева, защита от перегрева, защита от превышающего норму гидравлического давления
- Высокий уровень безопасности обеспечивает возможность надежной и стабильной работы
- Предохранительный клапан в комплекте
- Компактные габариты водонагревателя Electrolux EWH 100 Quantum Pro дают возможность устанавливать его даже в самом ограниченном пространстве, например в технической нише
- Один нагревательный элемент мощностью 1500 Вт