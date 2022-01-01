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Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 100 Quantum Pro
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Водонагреватели накопительные электрические
    Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 100 Quantum Pro
    Арт. О00000027736
    Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 100 Quantum Pro
    Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 100 Quantum Pro
    Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 100 Quantum Pro
    Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 100 Quantum Pro
    Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 100 Quantum Pro
      Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 100 Quantum Pro
      Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 100 Quantum Pro
      Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 100 Quantum Pro
      Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 100 Quantum Pro
      Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 100 Quantum Pro

      Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 100 Quantum Pro

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000027736

      Характеристики

      Производитель
      		Electrolux
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швеция
      Ускоренный нагрев
      		Нет
      Дисплей
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Водонагреватель Electrolux EWH 100 Quantum Pro способен нагревать до 100 литров воды в баке из эмалированной стали. Данный агрегат монтируется на стену в ванной комнате или на кухне. Изделие оснащено защитой от перегрева, включения без воды и превышающего норму гидравлического давления. Теплоизоляция изготовлена из пенополиуретана.

        Преимущества

        • На нижней крышке водонагревателя расположена удобная и интуитивно понятная панель управления
        • С помощью ручки включения прибора можно задать нужную температуру нагрева воды в диапазоне от 30 до 75°С
        • Используя функцию экономного режима (положение ЕCO), вода будет нагреваться до температуры 55°С, при этой температуре, образование накипи сводится к минимуму и позволяет снизить расход электроэнергии
        • Технология Temperature control - автоматический контроль и индикация температуры воды
        • Благодаря технологии Energy Conservation и высокоэффективной теплоизоляции из высококачественного и экологически чистого пенополиуретана, происходит экономия электроэнергии и снижены тепловые потери
        • Высокая надежность водонагревателя достигается благодаря комплексной защиты от коррозии — Protect tank, которая включает в себя магниевый анод увеличенной массы и защитную мелкодисперсную эмаль
        • Защитная эмаль имеет высокую адгезивную способность, обеспечивает плотное прилегание к стенкам бака, что исключает возможность образования трещин и очагов коррозии
        • Многоуровневая защита водонагревателя состоит из нескольких ступеней: защита от сухого нагрева, защита от перегрева, защита от превышающего норму гидравлического давления
        • Высокий уровень безопасности обеспечивает возможность надежной и стабильной работы
        • Предохранительный клапан в комплекте
        • Компактные габариты водонагревателя Electrolux EWH 100 Quantum Pro дают возможность устанавливать его даже в самом ограниченном пространстве, например в технической нише
        • Один нагревательный элемент мощностью 1500 Вт