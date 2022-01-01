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Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 30 Citadel
Арт. О00000027729
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Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 30 Citadel
Арт. О00000027729
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Швеция
|
Ускоренный нагрев
|Нет
|
Дисплей
|Нет
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- Electrolux EWH 30 Citadel – электрический накопительный водонагреватель с высокими антикоррозийными свойствами.
Преимущества
- Внутренний бак прибора выполнен из нержавеющей стали Inox+ Technology с высоким содержанием легирующих элементов: хрома и никеля, что обеспечивает дополнительную защиту от коррозии, надёжность прибора подтверждает гарантия на внутренний бак 7 лет
- За долговечность водонагревателя также отвечает нагревательный элемент из высококачественной меди и наличие ЭКО-режима, при котором вода нагревается до 50-55 градусов и происходит её термическая обработка и снижается вероятность образования накипи
- Прибор работает в широком температурном диапазоне: с помощью удобной механической панели управления вы можете выбрать любое значение от 30 до 75 градусов, активировать функцию быстрого нагрева или половинной мощности
- Обладает индикаторами нагрева и работы, чтобы вы самостоятельно контролировали уровень температуры и состояние прибора
- Оснащён многоступенчатой системой безопасности: защита от перегрева; защита от избыточного давления; защита от утечки электрического тока; защита от коррозии посредством магниевого анода