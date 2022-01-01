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Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 30 Citadel
14 490 ₽
Водонагреватели накопительные электрические
  • Персональная скидка
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 30 Citadel
Арт. О00000027729
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 30 Citadel
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 30 Citadel
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 30 Citadel
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 30 Citadel
  • Персональная скидка
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 30 Citadel
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 30 Citadel
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 30 Citadel
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 30 Citadel

Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 30 Citadel

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14 490 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 647 ₽
  • Доставка завтра или позже, 550 ₽
Арт. О00000027729

Характеристики

Производитель
Electrolux
Страна производства
Россия
Родина бренда
Швеция
Ускоренный нагрев
Нет
Дисплей
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
14 490 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 647 ₽
  • Доставка завтра или позже, 550 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Electrolux EWH 30 Citadel – электрический накопительный водонагреватель с высокими антикоррозийными свойствами.

    Преимущества

    • Внутренний бак прибора выполнен из нержавеющей стали Inox+ Technology с высоким содержанием легирующих элементов: хрома и никеля, что обеспечивает дополнительную защиту от коррозии, надёжность прибора подтверждает гарантия на внутренний бак 7 лет
    • За долговечность водонагревателя также отвечает нагревательный элемент из высококачественной меди и наличие ЭКО-режима, при котором вода нагревается до 50-55 градусов и происходит её термическая обработка и снижается вероятность образования накипи
    • Прибор работает в широком температурном диапазоне: с помощью удобной механической панели управления вы можете выбрать любое значение от 30 до 75 градусов, активировать функцию быстрого нагрева или половинной мощности
    • Обладает индикаторами нагрева и работы, чтобы вы самостоятельно контролировали уровень температуры и состояние прибора
    • Оснащён многоступенчатой системой безопасности: защита от перегрева; защита от избыточного давления; защита от утечки электрического тока; защита от коррозии посредством магниевого анода