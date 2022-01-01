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Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 30 Quantum Pro
7 450 ₽
8 090 ₽
Водонагреватели накопительные электрические
    Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 30 Quantum Pro
    Арт. О00000027734
    Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 30 Quantum Pro
    Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 30 Quantum Pro
    Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 30 Quantum Pro
    Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 30 Quantum Pro
    Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 30 Quantum Pro
    Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 30 Quantum Pro
    Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 30 Quantum Pro
      Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 30 Quantum Pro
      Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 30 Quantum Pro
      Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 30 Quantum Pro
      Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 30 Quantum Pro
      Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 30 Quantum Pro
      Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 30 Quantum Pro
      Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 30 Quantum Pro

      Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 30 Quantum Pro

      • -640 ₽
      7 450 ₽
      8 090 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 620 ₽
      • Доставка завтра или позже, 550 ₽
      Арт. О00000027734

      Характеристики

      Производитель
      		Electrolux
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швеция
      Ускоренный нагрев
      		Нет
      Дисплей
      		Нет
      Все характеристики
      • -640 ₽
      7 450 ₽
      8 090 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 620 ₽
      • Доставка завтра или позже, 550 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Водонагреватель Electrolux EWH 30 Quantum Pro представляет собой компактный прибор для вертикального настенного монтажа, который нагревает воду в диапазоне от 30 до 75 ° С. Внутренний бак на 30 литров изготовлен из стали с покрытием из мелкодисперсной эмали. Высокоэффективная теплоизоляция выполнена из пенополиуретана, который экономит электроэнергию и снижает тепловые потери. Водонагреватель защищен от перегрева, сухого нагрева и превышающего норму гидравлического давления.

        Преимущества

        • На нижней крышке водонагревателя расположена удобная и интуитивно понятная панель управления
        • С помощью ручки включения прибора можно задать нужную температуру нагрева воды в диапазоне от 30 до 75°С
        • Используя функцию экономного режима (положение ЕCO), вода будет нагреваться до температуры 55°С, при этой температуре, образование накипи сводится к минимуму и позволяет снизить расход электроэнергии
        • Технология Temperature control - автоматический контроль и индикация температуры воды
        • Благодаря технологии Energy Conservation и высокоэффективной теплоизоляции из высококачественного и экологически чистого пенополиуретана, происходит экономия электроэнергии и снижены тепловые потери
        • Высокая надежность водонагревателя достигается благодаря комплексной защиты от коррозии — Protect tank, которая включает в себя магниевый анод увеличенной массы и защитную мелкодисперсную эмаль
        • Защитная эмаль имеет высокую адгезивную способность, обеспечивает плотное прилегание к стенкам бака, что исключает возможность образования трещин и очагов коррозии
        • Многоуровневая защита водонагревателя состоит из нескольких ступеней: защита от сухого нагрева, защита от перегрева, защита от превышающего норму гидравлического давления
        • Высокий уровень безопасности обеспечивает возможность надежной и стабильной работы
        • Давление воды - 0,8-7,5 бар
        • Класс защиты (электричество) - I класс
        • Время нагрева - 58 мин
        • Предохранительный клапан в комплекте
        • Компактные габариты водонагревателя Electrolux EWH 30 Quantum Pro дают возможность устанавливать его даже в самом ограниченном пространстве, например в технической нише
        • Один нагревательный элемент мощностью 1500 Вт