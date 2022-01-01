Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 30 Quantum Pro
Арт. О00000027734
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швеция
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Ускоренный нагрев
|Нет
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Дисплей
|Нет
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- Персональная скидка
- Водонагреватель Electrolux EWH 30 Quantum Pro представляет собой компактный прибор для вертикального настенного монтажа, который нагревает воду в диапазоне от 30 до 75 ° С. Внутренний бак на 30 литров изготовлен из стали с покрытием из мелкодисперсной эмали. Высокоэффективная теплоизоляция выполнена из пенополиуретана, который экономит электроэнергию и снижает тепловые потери. Водонагреватель защищен от перегрева, сухого нагрева и превышающего норму гидравлического давления.
Преимущества
- На нижней крышке водонагревателя расположена удобная и интуитивно понятная панель управления
- С помощью ручки включения прибора можно задать нужную температуру нагрева воды в диапазоне от 30 до 75°С
- Используя функцию экономного режима (положение ЕCO), вода будет нагреваться до температуры 55°С, при этой температуре, образование накипи сводится к минимуму и позволяет снизить расход электроэнергии
- Технология Temperature control - автоматический контроль и индикация температуры воды
- Благодаря технологии Energy Conservation и высокоэффективной теплоизоляции из высококачественного и экологически чистого пенополиуретана, происходит экономия электроэнергии и снижены тепловые потери
- Высокая надежность водонагревателя достигается благодаря комплексной защиты от коррозии — Protect tank, которая включает в себя магниевый анод увеличенной массы и защитную мелкодисперсную эмаль
- Защитная эмаль имеет высокую адгезивную способность, обеспечивает плотное прилегание к стенкам бака, что исключает возможность образования трещин и очагов коррозии
- Многоуровневая защита водонагревателя состоит из нескольких ступеней: защита от сухого нагрева, защита от перегрева, защита от превышающего норму гидравлического давления
- Высокий уровень безопасности обеспечивает возможность надежной и стабильной работы
- Давление воды - 0,8-7,5 бар
- Класс защиты (электричество) - I класс
- Время нагрева - 58 мин
- Предохранительный клапан в комплекте
- Компактные габариты водонагревателя Electrolux EWH 30 Quantum Pro дают возможность устанавливать его даже в самом ограниченном пространстве, например в технической нише
- Один нагревательный элемент мощностью 1500 Вт