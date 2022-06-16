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Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 80 Citadel
4.5
2
19 590 ₽
Водонагреватели накопительные электрические
  • Персональная скидка
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 80 Citadel
Арт. О00000013898
4.5
2
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 80 Citadel
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 80 Citadel
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 80 Citadel
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 80 Citadel
  • Персональная скидка
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 80 Citadel
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 80 Citadel
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 80 Citadel
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 80 Citadel

Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 80 Citadel

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19 590 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
  • Доставка завтра или позже, 550 ₽
Арт. О00000013898
4.5
2

Характеристики

Производитель
Electrolux
Страна производства
Россия
Родина бренда
Швеция
Ускоренный нагрев
Нет
Дисплей
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
19 590 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
  • Доставка завтра или позже, 550 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Водонагреватель Electrolux EWH 80 Citadel создан для того, чтобы вам не приходилось жертвовать комфортом. Объем бака рассчитан на 3-х пользователей (при среднем расходе). Внутренний бак прибора выполнен из нержавеющей стали Inox+ Technology с высоким содержанием легирующих элементов: хрома и никеля, что обеспечивает дополнительную защиту от коррозии, надёжность прибора подтверждает гарантия на внутренний бак 7 лет. За долговечность водонагревателя также отвечает нагревательный элемент из высококачественной меди и наличие ЭКО-режима, при котором вода нагревается до 50-55 градусов и происходит её термическая обработка и снижается вероятность образования накипи.

    Преимущества

    • Защита от перегрева
    • Защита от избыточного давления
    • Защита от утечки электрического токаЗащита от коррозии посредством магниевого анода
    • Благодаря суперплоскому корпусу водонагреватель можно установить даже в небольших помещениях