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Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 80 Citadel
Арт. О00000013898
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Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 80 Citadel
Арт. О00000013898
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Швеция
|
Ускоренный нагрев
|Нет
|
Дисплей
|Нет
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- Водонагреватель Electrolux EWH 80 Citadel создан для того, чтобы вам не приходилось жертвовать комфортом. Объем бака рассчитан на 3-х пользователей (при среднем расходе). Внутренний бак прибора выполнен из нержавеющей стали Inox+ Technology с высоким содержанием легирующих элементов: хрома и никеля, что обеспечивает дополнительную защиту от коррозии, надёжность прибора подтверждает гарантия на внутренний бак 7 лет. За долговечность водонагревателя также отвечает нагревательный элемент из высококачественной меди и наличие ЭКО-режима, при котором вода нагревается до 50-55 градусов и происходит её термическая обработка и снижается вероятность образования накипи.
Преимущества
- Защита от перегрева
- Защита от избыточного давления
- Защита от утечки электрического токаЗащита от коррозии посредством магниевого анода
- Благодаря суперплоскому корпусу водонагреватель можно установить даже в небольших помещениях