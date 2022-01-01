Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 80 Gladius 2.0
20 490 ₽
Водонагреватели накопительные электрические
  • Персональная скидка
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 80 Gladius 2.0
Арт. О00000027733
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 80 Gladius 2.0
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 80 Gladius 2.0
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 80 Gladius 2.0
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 80 Gladius 2.0
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 80 Gladius 2.0
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 80 Gladius 2.0
  • Персональная скидка
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 80 Gladius 2.0
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 80 Gladius 2.0
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 80 Gladius 2.0
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 80 Gladius 2.0
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 80 Gladius 2.0
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 80 Gladius 2.0

Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 80 Gladius 2.0

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
20 490 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 720 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 850 ₽
Арт. О00000027733

Характеристики

Производитель
Electrolux
Страна производства
Россия
Родина бренда
Швеция
Ускоренный нагрев
Нет
Дисплей
Да
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
20 490 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 720 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 850 ₽

С этим товаром смотрят

Трикотажные перчатки х/б с ПВХ, 10 класс, 5 нитей, (пара)
25 ₽
5.0
Трикотажные перчатки х/б с ПВХ, 10 класс, 5 нитей, (пара)
Труба полипропиленовая Fusitek Faser FT00401 ПН20 20 мм, 4 м
228 ₽
5.0
Труба полипропиленовая Fusitek Faser FT00401 ПН20 20 мм, 4 м
Гибкая подводка Altstream Super 023020104 (1/2", вн/вн, 400 мм)
150 ₽
5.0
Гибкая подводка Altstream Super 023020104 (1/2", вн/вн, 400 мм)
Кран Fusitek рад. прямой 20Х1/2, FT07301
298 ₽
5.0
Кран Fusitek рад. прямой 20Х1/2, FT07301
Уголок Fusitek FT02101 (45°, 20 мм)
7 ₽
5.0
Уголок Fusitek FT02101 (45°, 20 мм)
Уголок Fusitek FT01701 (90°, 20 мм)
8 ₽
5.0
Уголок Fusitek FT01701 (90°, 20 мм)
Муфта Fusitek FT02301 (20 мм)
6 ₽
5.0
Муфта Fusitek FT02301 (20 мм)
Кран Fusitek рад. угловой 20Х1/2, FT07401
292 ₽
5.0
Кран Fusitek рад. угловой 20Х1/2, FT07401
Кран шаровой Tebo 015060101-02, 20 мм
160 ₽
4.5
Кран шаровой Tebo 015060101-02, 20 мм
Кран шаровой для радиаторов угловой с американкой Tebo C--TB 1v 20x1/2" 030060211
290 ₽
Кран шаровой для радиаторов угловой с американкой Tebo C--TB 1v 20x1/2" 030060211
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Водонагреватель Electrolux EWH 80 Gladius 2.0 НС-1245676 имеет плоскую форму и его легко разместить в ограниченном пространстве. В приборе установлена система профессиональной термической обработки воды Bacteria Stop System, которая разрушает микроорганизмы, находящиеся в ней. Оснащен дисплеем по которому можно отследить работу аппарата. Водонагреватель можно установить на даче. Благодаря режиму «Антизамерзания» он способен самостоятельно защитить себя от холода.

    Преимущества

    • Универсальный монтаж
    • Информативный LED-дисплей
    • Функция таймера
    • Режим «Антизамерзания»
    • Система профессиональной антибактериальной обработки воды Bacteria Stop System
    • Режим-ЭКО: повышенный ресурс нагревательного элемента, защита от накипи, обеззараживание воды
    • Супер плоский корпус
    • 4-х уровневая система защиты, включающая в себя защиту от сухого нагрева, от перегрева, от избыточного давления и УЗО