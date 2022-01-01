Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 80 Gladius 2.0

Преимущества

Универсальный монтаж

Информативный LED-дисплей

Функция таймера

Режим «Антизамерзания»

Система профессиональной антибактериальной обработки воды Bacteria Stop System

Режим-ЭКО: повышенный ресурс нагревательного элемента, защита от накипи, обеззараживание воды

Супер плоский корпус

4-х уровневая система защиты, включающая в себя защиту от сухого нагрева, от перегрева, от избыточного давления и УЗО

Водонагреватель Electrolux EWH 80 Gladius 2.0 НС-1245676 имеет плоскую форму и его легко разместить в ограниченном пространстве. В приборе установлена система профессиональной термической обработки воды Bacteria Stop System, которая разрушает микроорганизмы, находящиеся в ней. Оснащен дисплеем по которому можно отследить работу аппарата. Водонагреватель можно установить на даче. Благодаря режиму «Антизамерзания» он способен самостоятельно защитить себя от холода.