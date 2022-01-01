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Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 80 Gladius 2.0
Арт. О00000027733
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Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 80 Gladius 2.0
Арт. О00000027733
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Швеция
|
Ускоренный нагрев
|Нет
|
Дисплей
|Да
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- Водонагреватель Electrolux EWH 80 Gladius 2.0 НС-1245676 имеет плоскую форму и его легко разместить в ограниченном пространстве. В приборе установлена система профессиональной термической обработки воды Bacteria Stop System, которая разрушает микроорганизмы, находящиеся в ней. Оснащен дисплеем по которому можно отследить работу аппарата. Водонагреватель можно установить на даче. Благодаря режиму «Антизамерзания» он способен самостоятельно защитить себя от холода.
Преимущества
- Универсальный монтаж
- Информативный LED-дисплей
- Функция таймера
- Режим «Антизамерзания»
- Система профессиональной антибактериальной обработки воды Bacteria Stop System
- Режим-ЭКО: повышенный ресурс нагревательного элемента, защита от накипи, обеззараживание воды
- Супер плоский корпус
- 4-х уровневая система защиты, включающая в себя защиту от сухого нагрева, от перегрева, от избыточного давления и УЗО