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Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 80 Quantum Pro
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Водонагреватели накопительные электрические
    Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 80 Quantum Pro
    Арт. О00000027735
    Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 80 Quantum Pro
    Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 80 Quantum Pro
    Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 80 Quantum Pro
    Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 80 Quantum Pro
    Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 80 Quantum Pro
    Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 80 Quantum Pro
    Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 80 Quantum Pro
      Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 80 Quantum Pro
      Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 80 Quantum Pro
      Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 80 Quantum Pro
      Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 80 Quantum Pro
      Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 80 Quantum Pro
      Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 80 Quantum Pro
      Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 80 Quantum Pro

      Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 80 Quantum Pro

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000027735

      Характеристики

      Производитель
      		Electrolux
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швеция
      Ускоренный нагрев
      		Нет
      Дисплей
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Накопительный водонагреватель Electrolux EWH 80 Quantum Pro оснащен стальным внутренним резервуаром, покрытым изнутри защитной мелкодисперсной эмалью Для защиты бака от коррозии предусмотрен магниевый анод увеличенной массы. Данный водонагреватель оснащен одним нагревательным элементом мощностью 1500 Вт. Для безопасности использования предусмотрена защита от работы прибора всухую и защита от перегрева.

        Преимущества

        • Электрический накопительный водонагреватель в круглом дизайне с узким диаметром от 34 см с возможностью размещения водонагревателя даже в самом ограниченном пространстве, например в технической нише
        • Водонагреватель оборудован одним нагревательным элементом, мощностью 1500 Вт
        • На нижней крышке водонагревателя расположена удобная и интуитивно понятная панель управления
        • На ней размещены ручка включения прибора, с помощью которой можно задать нужную температуру нагрева воды в диапазоне от 30 до 75°С
        • Используя функцию экономного режима (положение ЕCO), вода будет нагревается до температуры 55°С, при этой температуре, образование накипи сводится к минимуму и позволяет снизить расход электроэнергии
        • Технология Temperature control - автоматический контроль и индикация температуры воды
        • Благодаря технологии Energy Conservation и высокоэффективной теплоизоляции из высококачественного и экологически чистого пенополиуретана, происходит экономия электроэнергии и снижены тепловые потери
        • Высокая надежность водонагревателя достигается благодаря комплексной защиты от коррозии Protect tank
        • Магниевый анод увеличенной массы для защиты от коррозии
        • Стальной внутренний накопительный резервуар
        • Внутреннее покрытие накопительного бака - защитная мелкодисперсная эмаль
        • Защитная эмаль имеет высокую адгезивную способность, обеспечивает плотное прилегание к стенкам бака, что исключает возможность образования трещин и очагов коррозии
        • Многоуровневая защита водонагревателя состоит из нескольких ступеней
        • Защита от сухого нагрева
        • Защита от перегрева
        • Защита от превышающего норму гидравлического давления