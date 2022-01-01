Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 80 Quantum Pro

Преимущества

Электрический накопительный водонагреватель в круглом дизайне с узким диаметром от 34 см с возможностью размещения водонагревателя даже в самом ограниченном пространстве, например в технической нише

Водонагреватель оборудован одним нагревательным элементом, мощностью 1500 Вт

На нижней крышке водонагревателя расположена удобная и интуитивно понятная панель управления

На ней размещены ручка включения прибора, с помощью которой можно задать нужную температуру нагрева воды в диапазоне от 30 до 75°С

Используя функцию экономного режима (положение ЕCO), вода будет нагревается до температуры 55°С, при этой температуре, образование накипи сводится к минимуму и позволяет снизить расход электроэнергии

Технология Temperature control - автоматический контроль и индикация температуры воды

Благодаря технологии Energy Conservation и высокоэффективной теплоизоляции из высококачественного и экологически чистого пенополиуретана, происходит экономия электроэнергии и снижены тепловые потери

Высокая надежность водонагревателя достигается благодаря комплексной защиты от коррозии Protect tank

Магниевый анод увеличенной массы для защиты от коррозии

Стальной внутренний накопительный резервуар

Внутреннее покрытие накопительного бака - защитная мелкодисперсная эмаль

Защитная эмаль имеет высокую адгезивную способность, обеспечивает плотное прилегание к стенкам бака, что исключает возможность образования трещин и очагов коррозии

Многоуровневая защита водонагревателя состоит из нескольких ступеней

Защита от сухого нагрева

Защита от перегрева

Защита от превышающего норму гидравлического давления

Накопительный водонагреватель Electrolux EWH 80 Quantum Pro оснащен стальным внутренним резервуаром, покрытым изнутри защитной мелкодисперсной эмалью Для защиты бака от коррозии предусмотрен магниевый анод увеличенной массы. Данный водонагреватель оснащен одним нагревательным элементом мощностью 1500 Вт. Для безопасности использования предусмотрена защита от работы прибора всухую и защита от перегрева.