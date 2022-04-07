Электрододержатель Esab 200 0333249001
Арт. Х15183
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Швеция
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Родина бренда
|Швеция
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Тип
|зажим
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Исполнение
|штамп
- Электродержатель винтового типа ESAB 200 используется для сварки штучными электродами диаметров 2.0 - 4.0 мм на сварочном аппарате с силой тока 200 А. Имеет уникальный дизайн конструкции и отличное прохождение тока между электродом и электрододержателем. Держатель полностью изолирован для обеспечения максимальной безопасности. Имеет 2 отверстия под углами 45° и 90° в различных позициях. Кабель закрепляется 2-мя винтами с внутренним шестигранником
Преимущества
- Все части, даже самые маленькие, спроектированы и изготовлены по специальной разработке проектировщика
- Более качественные материалы и сборка на производстве
- Благодаря большому количеству ребер на поверхности,уникальная конструкция рукоятки - с хорошей степенью охлаждения
- Штампованное основание имеет меньшее электрическое сопротивление из-за гладкой поверхности и лучшему молекулярному строению материала. Поэтому, при работе с держателем ESAB 200 увеличивается продолжительность непрерывного цикла сварки, наблюдается больший срок службы
- Предназначен для максимально тяжелых условий, т.е. является промышленным вариантом