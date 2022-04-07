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Электрододержатель Esab 200 0333249001
5.0
1
Найти аналог
Электрододержатели
    Электрододержатель Esab 200 0333249001
    Арт. Х15183
    5.0
    1
    Электрододержатель Esab 200 0333249001

      Электрододержатель Esab 200 0333249001

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х15183
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Esab
      Страна производства
      		Швеция
      Родина бренда
      		Швеция
      Тип
      		зажим
      Исполнение
      		штамп
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Электродержатель винтового типа ESAB 200 используется для сварки штучными электродами диаметров 2.0 - 4.0 мм на сварочном аппарате с силой тока 200 А. Имеет уникальный дизайн конструкции и отличное прохождение тока между электродом и электрододержателем. Держатель полностью изолирован для обеспечения максимальной безопасности. Имеет 2 отверстия под углами 45° и 90° в различных позициях. Кабель закрепляется 2-мя винтами с внутренним шестигранником

        Преимущества

        • Все части, даже самые маленькие, спроектированы и изготовлены по специальной разработке проектировщика
        • Более качественные материалы и сборка на производстве
        • Благодаря большому количеству ребер на поверхности,уникальная конструкция рукоятки - с хорошей степенью охлаждения
        • Штампованное основание имеет меньшее электрическое сопротивление из-за гладкой поверхности и лучшему молекулярному строению материала. Поэтому, при работе с держателем ESAB 200 увеличивается продолжительность непрерывного цикла сварки, наблюдается больший срок службы
        • Предназначен для максимально тяжелых условий, т.е. является промышленным вариантом