Электрододержатель Esab 200 0333249001

Преимущества

Все части, даже самые маленькие, спроектированы и изготовлены по специальной разработке проектировщика

Более качественные материалы и сборка на производстве

Благодаря большому количеству ребер на поверхности,уникальная конструкция рукоятки - с хорошей степенью охлаждения

Штампованное основание имеет меньшее электрическое сопротивление из-за гладкой поверхности и лучшему молекулярному строению материала. Поэтому, при работе с держателем ESAB 200 увеличивается продолжительность непрерывного цикла сварки, наблюдается больший срок службы

Предназначен для максимально тяжелых условий, т.е. является промышленным вариантом

Электродержатель винтового типа ESAB 200 используется для сварки штучными электродами диаметров 2.0 - 4.0 мм на сварочном аппарате с силой тока 200 А. Имеет уникальный дизайн конструкции и отличное прохождение тока между электродом и электрододержателем. Держатель полностью изолирован для обеспечения максимальной безопасности. Имеет 2 отверстия под углами 45° и 90° в различных позициях. Кабель закрепляется 2-мя винтами с внутренним шестигранником