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Жидкий воск Eltrans EXPRESS WAX EL-1113.06, триггер-спрей, 500 мл
220 ₽
Воск для авто
    Жидкий воск Eltrans EXPRESS WAX EL-1113.06, триггер-спрей, 500 мл
    Арт. О00000031680
    Жидкий воск Eltrans EXPRESS WAX EL-1113.06, триггер-спрей, 500 мл

      Жидкий воск Eltrans EXPRESS WAX EL-1113.06, триггер-спрей, 500 мл

      220 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000031680

      Характеристики

      Производитель
      		Eltrans
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		воск
      Объем, л
      		0.5
      Все характеристики
      220 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Жидкий воск Eltrans EXPRESS WAX EL-1113.06, триггер-спрей, 500 мл - защитит ЛКП автомобиля и придаст ему идеальный блеск.

        Преимущества

        • Не оставляет следов и разводов на кузове и стеклах
        • Состав ускоряет высыхание поверхности после мойки и придает ей грязеотталкивающие свойства
        • Защищает от воздействия кислотных осадков, дорожных реагентов и ультрафиолета
        • Не требует полировки