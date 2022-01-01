Жидкий воск Eltrans EXPRESS WAX EL-1113.06, триггер-спрей, 500 мл
Арт. О00000031680
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|воск
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Объем, л
|0.5
- Жидкий воск Eltrans EXPRESS WAX EL-1113.06, триггер-спрей, 500 мл - защитит ЛКП автомобиля и придаст ему идеальный блеск.
Преимущества
- Не оставляет следов и разводов на кузове и стеклах
- Состав ускоряет высыхание поверхности после мойки и придает ей грязеотталкивающие свойства
- Защищает от воздействия кислотных осадков, дорожных реагентов и ультрафиолета
- Не требует полировки