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Фильтр Honeywell FF 1" AA с/промывной
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Колбы для магистральных фильтров
    Фильтр Honeywell FF 1" AA с/промывной
    Арт. X16910801121
    Фильтр Honeywell FF 1" AA с/промывной

      Фильтр Honeywell FF 1" AA с/промывной

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X16910801121

      Характеристики

      Производитель
      		Honeywell
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		США
      Вес, кг
      		1
      Габариты, мм
      		179х180х55
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Прибор тонкой очистки серии FF 06 состоит из корпуса (внешняя и внутренняя резьба), сетчатого фильтрующего элемента, шарового клапана, колбы и резьбовых штуцеров. Фильтр прост в эксплуатации и обслуживании, а его компактные размеры позволяют производить монтаж даже в ограниченном по площади пространстве. Фильтр FF 06 - 1" AA может использоваться в промышленности и любых бытовых и коммерческих целях для непрерывной подачи отфильтрованной холодной воды при нормальном давлении в трубопроводе. Препятствует проникновению в магистрали инородных тел: частиц ржавчины, волокон пеньки, песчинок и т.п.