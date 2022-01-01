Фильтр Honeywell FF 1" AA с/промывной

Прибор тонкой очистки серии FF 06 состоит из корпуса (внешняя и внутренняя резьба), сетчатого фильтрующего элемента, шарового клапана, колбы и резьбовых штуцеров. Фильтр прост в эксплуатации и обслуживании, а его компактные размеры позволяют производить монтаж даже в ограниченном по площади пространстве. Фильтр FF 06 - 1" AA может использоваться в промышленности и любых бытовых и коммерческих целях для непрерывной подачи отфильтрованной холодной воды при нормальном давлении в трубопроводе. Препятствует проникновению в магистрали инородных тел: частиц ржавчины, волокон пеньки, песчинок и т.п.