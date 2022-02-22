Промывной фильтр Honeywell FF 3/4 AAM

Преимущества

Отсутствие дополнительных требований для установки

Способность выдерживать давление до 25 бар

Материал изготовления корпуса – латунь

Простота монтажа

возможность использования в условиях ограниченного пространства





Фильтрующее оборудование немецкого производителя HONEYWELL 3/4 AAM предназначено для использования в водопроводах, в которых нет превышения давления. Возможности для установки редукционного клапана отсутствуют. Рабочая температура – +4 - +80°C, можно устанавливать на горячую и холодную воду. Благодаря наличию промывной колбы легко удаляется скопившийся осадок. Изделие соответствует требованиям KTW.