Промывной фильтр Honeywell FF 3/4 AAM
Арт. X16910801106
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|США
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Вес, кг
|1.63
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Габариты, мм
|158х180х55
- Фильтрующее оборудование немецкого производителя HONEYWELL 3/4 AAM предназначено для использования в водопроводах, в которых нет превышения давления. Возможности для установки редукционного клапана отсутствуют. Рабочая температура – +4 - +80°C, можно устанавливать на горячую и холодную воду. Благодаря наличию промывной колбы легко удаляется скопившийся осадок. Изделие соответствует требованиям KTW.
Преимущества
- Отсутствие дополнительных требований для установки
- Способность выдерживать давление до 25 бар
- Материал изготовления корпуса – латунь
- Простота монтажа
- возможность использования в условиях ограниченного пространства