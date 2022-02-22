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Промывной фильтр Honeywell FF 3/4 AAM
4.5
2
8 100 ₽
Промывные фильтры
    Промывной фильтр Honeywell FF 3/4 AAM
    Арт. X16910801106
    4.5
    2
    Промывной фильтр Honeywell FF 3/4 AAM
    Промывной фильтр Honeywell FF 3/4 AAM
    Промывной фильтр Honeywell FF 3/4 AAM
    Промывной фильтр Honeywell FF 3/4 AAM
      Промывной фильтр Honeywell FF 3/4 AAM
      Промывной фильтр Honeywell FF 3/4 AAM
      Промывной фильтр Honeywell FF 3/4 AAM
      Промывной фильтр Honeywell FF 3/4 AAM

      Промывной фильтр Honeywell FF 3/4 AAM

      8 100 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X16910801106
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Honeywell
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		США
      Вес, кг
      		1.63
      Габариты, мм
      		158х180х55
      Все характеристики
      8 100 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Фильтрующее оборудование немецкого производителя HONEYWELL 3/4 AAM предназначено для использования в водопроводах, в которых нет превышения давления. Возможности для установки редукционного клапана отсутствуют. Рабочая температура – +4 - +80°C, можно устанавливать на горячую и холодную воду. Благодаря наличию промывной колбы легко удаляется скопившийся осадок. Изделие соответствует требованиям KTW.

        Преимущества

        • Отсутствие дополнительных требований для установки
        • Способность выдерживать давление до 25 бар
        • Материал изготовления корпуса – латунь
        • Простота монтажа
        • возможность использования в условиях ограниченного пространства