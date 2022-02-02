Фильтр под мойку Новая вода M200

Преимущества

Экономичная система, простая и удобная в эксплуатации благодаря быстросъёмным картриджам и мембране

Универсальная очистка, умягчение, обезжелезивание, устранение накипи: очистка практически от всех известных загрязнителей, бактерий и вирусов

Установленные картриджи: К871, К875, К870

Фильтр для воды Prio Новая вода М 200 имеет три ступени очистки воды. В комплекте предусмотрен кран для чистой воды поршневого типа. Данный фильтр обеспечивает универсальную очистку водопроводной воды от распространенных загрязнителей, растворенных примесей, таких как свободного хлора, хлорорганических соединений, пестицидов, гербицидов, сельскохозяйственных удобрений и продуктов их распада, фенолов, нефтепродуктов, алюминия, тяжелых металлов, радиоактивных элементов и иных органических и неорганических веществ.