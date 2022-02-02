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Фильтр под мойку Новая вода M200
5.0
2
Найти аналог
Фильтры с обратным осмосом
    Фильтр под мойку Новая вода M200
    Арт. X16910801184
    5.0
    2
    Фильтр под мойку Новая вода M200
    Фильтр под мойку Новая вода M200
      Фильтр под мойку Новая вода M200
      Фильтр под мойку Новая вода M200

      Фильтр под мойку Новая вода M200

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. X16910801184
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Новая Вода
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		2.7
      Габариты, мм
      		342х85х376
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Фильтр для воды Prio Новая вода М 200 имеет три ступени очистки воды. В комплекте предусмотрен кран для чистой воды поршневого типа. Данный фильтр обеспечивает универсальную очистку водопроводной воды от распространенных загрязнителей, растворенных примесей, таких как свободного хлора, хлорорганических соединений, пестицидов, гербицидов, сельскохозяйственных удобрений и продуктов их распада, фенолов, нефтепродуктов, алюминия, тяжелых металлов, радиоактивных элементов и иных органических и неорганических веществ.

        Преимущества

        • Экономичная система, простая и удобная в эксплуатации благодаря быстросъёмным картриджам и мембране
        • Универсальная очистка, умягчение, обезжелезивание, устранение накипи: очистка практически от всех известных загрязнителей, бактерий и вирусов
        • Установленные картриджи: К871, К875, К870