Фильтр под мойку Новая вода M312

Преимущества

4 фильтрующих элемента/4 ступени очистки

Универсальная очистка, обезжелезивание

Кран для чистой воды керамический шаровый

Цвет крышки: синий металлик

Обеспечивает универсальную очистку водопроводной воды от механических примесей, свободного хлора, хлорорганических соединений, пестицидов, гербицидов, сельскохозяйственных удобрений, фенолов, нефтепродуктов, алюминия, тяжелых металлов, радиоактивных элементов, растворенного железа и иных органических и неорганических веществ

Обезжелезивает воду

Устраняет неприятные запахи, улучшает вкус воды

Рекомендуется для регионов с водой, характеризующейся повышенным содержанием двухвалентного (растворенного) железа.

В комплект уже входят картриджи, отдельный кран для очищенной воды и всё необходимое для быстрой установки фильтра на месте эксплуатации

Выдерживает давление до 45-52 атм., не менее 100 тысяч циклов гидроудара 0-16 атм., протестирован в НИИ Сантехники.

Быстросъемная конструкция крепления картриджей упрощает их замену

При замене картриджей исключен пролив остаточной воды, не требуются сложные инструменты и применение силы

Упрощены монтаж и подключение фильтра для воды Prio Новая вода М 312 на месте эксплуатации

Тонкий и стильный дизайн устанавливает новый стандарт того, как должны выглядеть фильтры в 21-м веке

Герметизация соединений в фильтрующих элементах проведена ультразвуком

Фитинги быстрого подключения упрощают эксплуатацию и повышают надежность

Фильтр укомплектован отдельным шаровым краном для очищенной воды

Металлические элементы крана изготовлены из сплавов, не содержащих свинец

Первая ступень: K871 - нетканый полипропилен 5 мкм

Вторая ступень: K875 - гранулированный активированный уголь из скорлупы кокосового ореха с добавлением серебра (SIGAC), технология InVorTex®

Третья ступень: K877 - синтетический цеолит (Birm®), гранулированный активированный уголь из скорлупы кокосового ореха с добавлением серебра (SIGAC), технология Ferro Ban

Четвертая ступень: K870 - прессованный (спеченный) активированный уголь из скорлупы кокосового ореха

Фильтр «под мойку» для комплексной очистки питьевой воды - обеспечивает универсальную очистку водопроводной воды от распространенных загрязнителей: механических примесей (ржавчины, ила, песка и т.п.), растворенных примесей, таких как свободного хлора, хлорорганических соединений, пестицидов, гербицидов, сельскохозяйственных удобрений и продуктов их распада, фенолов, нефтепродуктов, алюминия, тяжелых металлов, радиоактивных элементов, растворенного железа и иных органических и неорганических веществ. Обезжелезивает воду. Устраняет неприятные запахи, улучшает вкус воды. Рекомендуется для регионов с водой, характеризующейся повышенным содержанием двухвалентного (растворенного) железа.