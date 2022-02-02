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Фильтр под мойку Новая вода M312
5.0
2
Найти аналог
Фильтры с обратным осмосом
    Фильтр под мойку Новая вода M312
    Арт. X16910801201
    5.0
    2
    Фильтр под мойку Новая вода M312
    Фильтр под мойку Новая вода M312
    Фильтр под мойку Новая вода M312
      Фильтр под мойку Новая вода M312
      Фильтр под мойку Новая вода M312
      Фильтр под мойку Новая вода M312

      Фильтр под мойку Новая вода M312

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. X16910801201
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Новая Вода
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		3.4
      Габариты, мм
      		342х85х376
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Фильтр «под мойку» для комплексной очистки питьевой воды - обеспечивает универсальную очистку водопроводной воды от распространенных загрязнителей: механических примесей (ржавчины, ила, песка и т.п.), растворенных примесей, таких как свободного хлора, хлорорганических соединений, пестицидов, гербицидов, сельскохозяйственных удобрений и продуктов их распада, фенолов, нефтепродуктов, алюминия, тяжелых металлов, радиоактивных элементов, растворенного железа и иных органических и неорганических веществ. Обезжелезивает воду. Устраняет неприятные запахи, улучшает вкус воды. Рекомендуется для регионов с водой, характеризующейся повышенным содержанием двухвалентного (растворенного) железа.

        Преимущества

        • 4 фильтрующих элемента/4 ступени очистки
        • Универсальная очистка, обезжелезивание
        • Кран для чистой воды керамический шаровый
        • Цвет крышки: синий металлик
        • Обеспечивает универсальную очистку водопроводной воды от механических примесей, свободного хлора, хлорорганических соединений, пестицидов, гербицидов, сельскохозяйственных удобрений, фенолов, нефтепродуктов, алюминия, тяжелых металлов, радиоактивных элементов, растворенного железа и иных органических и неорганических веществ
        • Обезжелезивает воду
        • Устраняет неприятные запахи, улучшает вкус воды
        • Рекомендуется для регионов с водой, характеризующейся повышенным содержанием двухвалентного (растворенного) железа.
        • В комплект уже входят картриджи, отдельный кран для очищенной воды и всё необходимое для быстрой установки фильтра на месте эксплуатации
        • Выдерживает давление до 45-52 атм., не менее 100 тысяч циклов гидроудара 0-16 атм., протестирован в НИИ Сантехники.
        • Быстросъемная конструкция крепления картриджей упрощает их замену
        • При замене картриджей исключен пролив остаточной воды, не требуются сложные инструменты и применение силы
        • Упрощены монтаж и подключение фильтра для воды Prio Новая вода М 312 на месте эксплуатации
        • Тонкий и стильный дизайн устанавливает новый стандарт того, как должны выглядеть фильтры в 21-м веке
        • Герметизация соединений в фильтрующих элементах проведена ультразвуком
        • Фитинги быстрого подключения упрощают эксплуатацию и повышают надежность
        • Фильтр укомплектован отдельным шаровым краном для очищенной воды
        • Металлические элементы крана изготовлены из сплавов, не содержащих свинец
        • Первая ступень: K871 - нетканый полипропилен 5 мкм
        • Вторая ступень: K875 - гранулированный активированный уголь из скорлупы кокосового ореха с добавлением серебра (SIGAC), технология InVorTex®
        • Третья ступень: K877 - синтетический цеолит (Birm®), гранулированный активированный уголь из скорлупы кокосового ореха с добавлением серебра (SIGAC), технология Ferro Ban
        • Четвертая ступень: K870 - прессованный (спеченный) активированный уголь из скорлупы кокосового ореха