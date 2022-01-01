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Адаптер задний к МБ Колеса Т-9 КД-410 Шоссе 4*10
Найти аналог
Мотоблочные адаптеры
    Адаптер задний к МБ Колеса Т-9 КД-410 Шоссе 4*10
    Арт. О00000008422
    Адаптер задний к МБ Колеса Т-9 КД-410 Шоссе 4*10

      Адаптер задний к МБ Колеса Т-9 КД-410 Шоссе 4*10

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000008422

      Характеристики

      Производитель
      		Forza
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип навесного оборудования
      		адаптер
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • FORZA Адаптер задний к мотоблоку (колеса Т-9 КД-410 Шоссе 4х10) в совокупности с рабочим мотоблоком позволяет собрать настоящий трактор. Используя навесное оборудование, адаптер позволяет производить работы сидя на комфортном сидении, пока почва обрабатывается сама собой. Все, что нужно пользователю, это указывать направление движения мотоблока с колесами Т-9 КД-410 и управлять высотой навесного оборудования, чтобы без лишних усилий произвести вспахивание, посадку, окучивание, полив культурных растений или сбор урожая со всего участка.

        Преимущества

        • Упрощает работу
        • Совместим со всеми мотоблоками FORZA
        • Выдерживает до 200 кг
        • Легко управляется

        Комплектация

        • Адаптер в сборе
        • Инструкция
        • Паспорт