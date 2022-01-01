Адаптер задний к МБ Колеса Т-9 КД-410 Шоссе 4*10

FORZA Адаптер задний к мотоблоку (колеса Т-9 КД-410 Шоссе 4х10) в совокупности с рабочим мотоблоком позволяет собрать настоящий трактор. Используя навесное оборудование, адаптер позволяет производить работы сидя на комфортном сидении, пока почва обрабатывается сама собой. Все, что нужно пользователю, это указывать направление движения мотоблока с колесами Т-9 КД-410 и управлять высотой навесного оборудования, чтобы без лишних усилий произвести вспахивание, посадку, окучивание, полив культурных растений или сбор урожая со всего участка.

Преимущества

Упрощает работу

Совместим со всеми мотоблоками FORZA

Выдерживает до 200 кг

Легко управляется

Комплектация