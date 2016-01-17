Газовая тепловая панель Master 44CR, керамическая
Арт. 70423726
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Макс. расход сжиженного газа, кг/ч
|0.32
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Пьезоподжиг
|Нет
- Керамическая газовая панель Master 44 CR - устройство мощностью 4.4 кВт, которое используется для обогрева различных построек. В качестве топлива используется природный газ (пропан, бутан). Обогрев осуществляется за счет горения газа.
Горелка снабжена надежным ручным розжигом и возможностью направления пламени. Также предусмотрена регулировка интенсивности пламени горелки
Преимущества
- Малый вес
- Небольшие габариты
- Прочная конструкция
- Обогрев больших помещений