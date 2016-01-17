Газовая тепловая панель Master 44CR, керамическая

Преимущества

Малый вес

Небольшие габариты

Прочная конструкция

Обогрев больших помещений

Керамическая газовая панель Master 44 CR - устройство мощностью 4.4 кВт, которое используется для обогрева различных построек. В качестве топлива используется природный газ (пропан, бутан). Обогрев осуществляется за счет горения газа.Горелка снабжена надежным ручным розжигом и возможностью направления пламени. Также предусмотрена регулировка интенсивности пламени горелки