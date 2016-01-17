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Газовая тепловая панель Master 44CR, керамическая
5.0
1
Найти аналог
Газовые тепловые пушки
    Газовая тепловая панель Master 44CR, керамическая
    Арт. 70423726
    5.0
    1
    Газовая тепловая панель Master 44CR, керамическая

      Газовая тепловая панель Master 44CR, керамическая

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 70423726
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Master
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Макс. расход сжиженного газа, кг/ч
      		0.32
      Пьезоподжиг
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Керамическая газовая панель Master 44 CR - устройство мощностью 4.4 кВт, которое используется для обогрева различных построек. В качестве топлива используется природный газ (пропан, бутан). Обогрев осуществляется за счет горения газа.
        Горелка снабжена надежным ручным розжигом и возможностью направления пламени. Также предусмотрена регулировка интенсивности пламени горелки

        Преимущества

        • Малый вес
        • Небольшие габариты
        • Прочная конструкция
        • Обогрев больших помещений